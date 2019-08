Kubica zamknął stawkę na Hungaroringu

Robert Kubica zajął 19. miejsce i zamknął stawkę niedzielnego wyścigu o Grand Prix Węgier. Pasjonującą walkę na torze Hungaroring stoczyli Max Verstappen i Lewis Hamilton. Ostatecznie górą był ten drugi, który wyprzedził Holendra w samej końcówce.

Verstappen wygrał kwalifikacje bijąc przy tym rekord toru należący do Hamiltona, który wykręcał wspaniałe czasy podczas piątkowych treningów. Holender, dla którego było to pierwsze pole position w karierze, przystąpił do niedzielnego wyścigu niezwykle zmotywowany, tym bardziej, że na Węgrzech nigdy nie stał jeszcze na podium.

Niemal przez cały wyścig wszystko szło zgodnie z jego planem. Kierowca Red Bulla świetnie wystartował i utrzymał prowadzenie. Problemy mieli inni, między innymi zaczynający z drugiego pola Valtteri Bottas z Mercedesa, który uszkodził skrzydło i musiał zapomnieć o czołowych lokatach.

Na pozycję wicelidera, odjeżdżając reszcie stawki przesunął się jego kolega z zespołu Hamilton. Od tej pory kibice byli świadkami zaciętej holendersko – brytyjskiej rywalizacji. Kwestią czasu było to, kiedy będzie chciał go zaatakować. Spróbował na 39 okrążeniu, ale się nie udało. Potem na kilkanaście minut odpuścił, co wzbudziło niepokój Holendra.

Hamilton zaryzykował i zjechał do pit-stopu. Gdy wrócił stratę miał ogromną, ale dzięki nowej mieszance szybko ją zniwelował. Na 67. ruszył na prostej wyciągając maksymalną prędkość ze swojej maszyny, potem umiejętnie wszedł w zakręt i wyjechał tuż przed rozczarowanym rywalem. Chwilę później zrezygnowany Holender zjechał do pit-stopu na wymianę ogumienia. Mógł sobie na to pozwolić, bo jego przewaga nad kolejnymi w stawce Sebastianem Vettelem i Charlesem Leclerkiem była na tyle bezpieczna, aby potem spokojnie wrócić na drugiej pozycji.

Dla Hamiltona to już siódma wygrana na Hungaroringu. Brytyjczyk zrównał się pod tym względem z legendarnym niemieckim mistrzem Michaelem Schumacherem. Odniósł 81. zwycięstwo w całej karierze. Dzięki niemu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. 34-latek jest coraz bliżej szóstego tytułu mistrza świata w karierze.

Słabo na Węgrzech spisali się kierowcy Williamsa. Robert Kubica uniknął dwudziestej pozycji tylko dlatego, że w trakcie wyścigu wycofał się Romain Grosjean. Startujący z 15. miejsca George Russell zakończył na 16. Teraz w Formule 1 pauza. Kolejny wyścig 1 września w Belgii.

Wyniki Grand Prix Węgier:

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 1:35.03,796

2. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) strata 17,796 s

3. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 1.01,433

4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 1.05,250

5. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/McLaren) 1 okr.

6. Pierre Gasly (Francja/Red Bull) 1 okr.

7. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 1 okr.

8. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 1 okr.

9. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 1 okr.

10. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso) 1 okr.

11. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 1 okr.

12. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 1 okr.

13. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1 okr.

14. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1 okr.

15. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso) 2 okr.

16. George Russell (W. Brytania/Williams) 2 okr.

17. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 2 okr.

18. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 2 okr.

19. Robert Kubica (Polska/Williams) 3 okr.

KLASYFIKACJA GENERALNA FORMUŁY 1

1. Lewis Hamilton Mercedes 250

2. Valtteri Bottas Mercedes 188

3. Max Verstappen Red Bull 181

4. Sebastian Vettel Ferrari 156

5. Charles Leclerc Ferrari 132

6. Pierre Gasly Red Bull 63

7. Carlos Sainz McLaren 58

8. Kimi Raikkonen Toro RossoAlfa Romeo 31

9. Daniił Kwiat Toro Rosso 27

10. Lando Norris McLaren 24

11. Daniel Ricciardo Renault 22

12. Lance Stroll Racing Point 18

13. Kevin Magnussen Haas 18

14. Nico Hulkenberg Renault 17

15. Alexander Albon Toro Rosso 16

16. Sergio Perez Racing Point 13

17. Romain Grosjean Haas 8

18. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1

19. Robert Kubica Williams 1

20. George Russell Williams 0

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz