Kubot, Linette i Hurkacz z mistrzowskimi tytułami

Ten dzień przeszedł do historii polskiego tenisa i nie tylko. Na pewno na zawsze pozostanie w pamięci Magdy Linette i Huberta Hurkacza, gdyż wywalczone przez nich tytuły staną się z pewnością początkiem ich nowej drogi w tenisowym świecie.

Kubot jeszcze w piątek wieczorem zgarnął w Winston-Salem 25. deblowy tytuł w swojej karierze, kiedy wraz z brazylijskim partnerem Marcelo Melo w finale pokonali Nicholasa Monroe i Tennysa Sandgrena 6:7 (6-8), 6:1, 10-3. Przy stanie 4:1 dla Polaka i Brazylijczyka w drugiej partii mecz został przerwany przez deszcz. Nie wybiło to jednak z rytmu najwyżej rozstawionego duetu, który w dalszej części rywalizacji dominował.

To pierwszy w tym roku, ale już 13. wspólny triumf Kubota i Melo, a 25. w karierze 37-letniego polskiego tenisisty. Poprzednio z wygranej cieszyli się w październiku 2018 roku w Szanghaju. Później decydujące spotkania przegrali w marcu w Indian Wells i w czerwcu w Halle.

– Od początku turnieju graliśmy dobrze i mamy w tym roku w końcu ten upragniony sukces. Wcześniej kilka okazji zmarnowaliśmy, ale najważniejsze, że tutaj zaprezentowaliśmy się naprawdę solidnie – przyznał 35-letni Melo, który może się cieszyć z 33. tytułu. – To były cztery świetne mecze w naszym wykonaniu, a poziom finału był wysoki – dodał Kubot. Zwycięzcy podzielą między sobą 40 600 dolarów premii.

Wynik finału gry podwójnej:

Łukasz Kubot, (Polska, Brazylia, 1) – Nicholas Monroe, Tennys Sandgren (USA) 6:7 (6-8), 6:1, 10-3.

Magda Linette (80. WTA) w jedenastym sezonie zawodowej kariery odniosła premierowe zwycięstwo w turnieju WTA Tour. W sobotę w nowojorskim Bronksie, w swoim drugim w karierze finale imprezy elitarnego cyklu, Polka wygrała z Włoszką Camilą Giorgi (58. WTA) 5:7, 7:5, 6:4. Dzięki temu awansuje na rekordowo wysokie, 53. miejsce w światowym rankingu.

W sobotę Linette stanęła przed szansą wywalczenia premierowego tytułu turnieju WTA Tour w karierze. W swoim pierwszym finale imprezy tej rangi przegrała w 2015 roku w Tokio z Yaniną Wickmayer 6:4, 3:6, 3:6. Co prawda rok wcześniej była najlepsza w Ningbo, ale był to turniej niższej rangi – WTA 125k Series.

Dla Polki, która do drabinki głównej Bronx Open musiała przebijać się przez kwalifikacje, finał w Nowym Jorku był ósmym meczem w ostatnich dziewięciu dniach. Wcześniej panie spotkały się tylko raz. W 2015 roku w turnieju WTA w Katowicach Giorgi wygrała 6:7(3), 6:2, 6:3.

W pierwszych pięciu gemach sobotniego meczu panie zanotowały zgodnie po dwa przełamania. Linette prowadziła nawet 3:1, ale potem to ona miała dużo większe problemy z utrzymaniem podania. W gemie numer siedem obroniła kolejne dwa breakpointy i choć prowadziła 5:4, nawet nie zbliżyła się do zakończenia seta zwycięstwem. Niewystarczająco dobrze wyglądał jej drugi serwis, po którym wygrywała ledwie 21 proc. wymian. Polce nie pomogło pięć podwójnych błędów serwisowych rywalki.

Poznanianka zdecydowanie lepiej rozpoczęła jednak drugiego seta, bo od szybkiego prowadzenia 3:0. Niestety od stanu 4:1 Linette ponownie przegrała trzy kolejne gemy. Szczególnie dramatyczny przebieg miał gem numer dziewięć – najdłuższy w tej partii. Magda obroniła w nim cztery breakpointy, by ostatecznie objąć prowadzenie 5:4. W kolejnym gemie, przy podaniu rywalki, miała dwie piłki setowe, których jednak nie wykorzystała. Na szczęście zrehabilitowała się przy prowadzeniu 6:5, doprowadzając do remisu w setach. Dużo lepsza jakość podania Polki była bardzo zauważalna.

Finałowego seta lepiej jednak rozpoczęła Giorgi, przełamując poznaniankę już w gemie otwarcia. Przy prowadzeniu 3:1 Włoszka bliska była kolejnego breaka. Tym razem jednak Linette zdołała się wybronić po niezwykle zaciętej walce w niezwykle długim gemie i był to punkt zwrotny finału. Polka musiała uwierzyć w to, że stać ją na skuteczną walkę do samego końca.

Kilka chwil później poszła za ciosem i po rebreaku doprowadziła do stanu 4:4. To był jednak dopiero początek najwspanialszego momentu w dotychczasowej karierze Linette. Do końca trwającego dwie godziny i 33 minuty finału rywalka wywalczyła zaledwie jeden punkt.

Bronx Open był ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającym się w tym mieście w poniedziałek wielkoszlemowym US Open. Linette zagra w pierwszej rundzie z 95. w światowym rankingu Australijką Astrą Sharmą.

Wynik finału Bronx Open:

Magda Linette – Camila Giorgi 5:7, 7:5, 6:4.

Hubert Hurkacz (41. ATP) w przerywanym deszczem finale w Winston-Salem pokonał Benoit Paire (30. ATP) 6:3, 3:6, 6:3. To pierwszy tytuł polskiego singlisty w zawodowym tourze od 1982 roku.

Sobotni przeciwnik Hurkacza lubi grać nieszablonowo, dlatego Polak musiał uważać i skupić się na sobie. Już w gemie otwarcia Benoit Paire posłał kilka ładnych zagrań, jednak wrocławianin utrzymał podanie. W drugim gemie Francuz pogubił się, a nasz reprezentant wypracował trzy break pointy. Przy trzecim 30. tenisista świata wyrzucił piłkę w aut i pierwsze przełamanie padło łupem młodszego zawodnika.

Hurkacz nie bał się dłuższych wymian z bardziej doświadczonym przeciwnikiem, ale też potrzebował czasu, aby złapać właściwy dla siebie rytm. W trzecim gemie Paire odrobił stratę breaka, jednak nie był w stanie pójść za ciosem. Polak walczył niesamowicie i uzyskał dwie piłki na przełamanie. Przy drugiej Francuz pokpił sprawę psując smecz i było 3:1 dla 22-latka z Wrocławia.

Nasz reprezentant miał w pierwszym secie duże problemy ze zdobywaniem punktów po drugim podaniu. To właśnie z tego powodu wpadł w tarapaty, gdy serwował po wygraną w dziewiątym gemie. Mimo stanu 0-30 Hurkacz zachował spokój. Doprowadził do wyrównania, po czym uzyskał piłkę setową. Mocny serwis pozwolił mu zwieńczyć premierową odsłonę wynikiem 6:3.

Po trzech setach i ponad dwóch godzinach gry podszedł do siatki wzruszony, podziękował Benoitowi Paire za walkę i spojrzał na niego, jakby przepraszał: teraz będę się cieszył, nie gniewaj się. I dopiero wtedy się uśmiechnął, a potem dał się wyściskać trenerowi, Craigowi Boyntonowi.

– Hubert to fajny chłopak, gratuluję mu, zasłużył na to – mówił Paire. Francuz to trzydziestolatek z trzema tytułami w ATP Tour, dwoma w 2019 roku, łącznie siedmiokrotny finalista.

A dla Huberta Hurkacza w zakończonym właśnie turnieju w Winston-Salem wszystko działo się pierwszy raz. To tutaj, w Karolinie Północnej, tuż przed US Open, pierwszy raz awansował do półfinału ATP Tour, finału, i tu w soboty wieczorem pierwszy raz wygrał turniej tej rangi. Francja miała tych finałów wiele. Dla Polski to pierwszy w ATP od 2015 roku (Jerzy Janowicz w Montpellier) i pierwsze zwycięstwo od 37 lat.

Hubert Hurkacz odjedzie z Karoliny Północnej do Nowego Jorku z czekiem na 96,5 tysiąca dolarów. Już miewał większe – nawet dwukrotnie większy za ćwierćfinał Indian Wells 2019. Ale nigdy jeszcze w karierze nie zdobył za turniej tylu punktów: 250. W najnowszym rankingu ATP powinien być na najwyższym w karierze 35 miejscu. A doświadczenie które zdobył w Winston-Salem jest bezcenne. Oczywiście, że turniej z racji bliskości Wielkiego Szlema był średnio obsadzony. Ale nauka wygrywania finałów jest bezcenna bez względu na okoliczności.

finał gry pojedynczej w Winston-Salem:

Hubert Hurkacz (Polska, 3) – Benoit Paire (Francja, 1) 6:3, 3:6, 6:

Świat usłyszał że w Polsce tenis nadal się liczy mimo przejścia na sportową emeryturę naszej jedynej jak dotąd mistrzyni Agnieszki Radwańskiej, która doceniła kortowe wyniki Magdy Linette, Huberta Hurkacza i Łukasza Kubota. Radwańska, która w listopadzie 2018 roku ogłosiła zakończenie kariery, skomentowała postawę rodaków za pośrednictwem mediów społecznościowych. – Co za tydzień! Gratulacje! – napisała na Twitterze 20-krotna mistrzyni imprez WTA oraz była wiceliderka rankingu WTA.

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz