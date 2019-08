Kwiaty potrafią “usłyszeć” bzyczące pszczoły Nawet w najspokojniejsze dni świat pełen jest dźwięków: śpiew ptaków, szelest wiatru czy bzyczące owady. Uszy zarówno drapieżnika jak i ofiary są dostrojone do siebie nawzajem i wyczulone na wzajemną obecność. Dźwięk jest tak istotny dla naszego życia i przetrwania, że skłonił on badaczkę z Uniwersytetu w Tel Avivie, Lilach Hadany, do zadania kluczowego pytania: “Co by było, gdyby okazało się, że nie tylko zwierzęta mogą odbierać dźwięk – co jeśli rośliny też są do tego zdolne?” Pierwsze eksperymenty mające na celu przetestowanie tej hipotezy, opublikowane zostały niedawno na serwerze bioRxiv i sugerują, że w przynajmniej jednym przypadku rośliny potrafią “słyszeć”. Zespół Lilach Hadany przyjrzał się wiesiołkom (Oenothera drummondii) i stwierdził, że w ciągu kilku minut wyczuwania wibracji pochodzących ze skrzydeł zapylaczy, rośliny chwilowo zwiększyły stężenie cukru w nektarze swoich kwiatów. W efekcie same kwiaty służyły za uszy, wychwytywały określone częstotliwości z drgania skrzydeł pszczół, jednocześnie eliminując nieistotne dźwięki, takie jak szum wiatru. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

