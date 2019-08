La Poni – arystokratka z walecznym piórem (dokończenie)

Z cyklu: Romans z historą

Część 1

Część 2

Poniatowska miała odwagę zamanifestować swe lewicowe poglądy nie tylko w swych pismach, ale w czynach. Oto trzy przykłady. Zjawiła się w roku 2007 na wielkiej fecie zorganizowanej dla niej przez populistę, przyjaciela Fidela Castro, w owym czasie prezydenta Wenezueli, Hugo Chaveza. W czasie tych uroczystości Chavez nie tylko nazwał ją największą pisarką Ameryki Łacińskiej, ale jak mały chłopiec tańczył, śpiewał, recytował przed nią jej teksty paradując w swojej nieodłącznej czerwonej koszuli.

Podobny incydent przeżyła wcześniej w Meksyku. W roku 1994 subcomendante Marcos wszczął rebelię Majów w górach południowego stanu Meksyku Chiapas. To jeden z najbiedniejszych stanów gęsto zaludniony przez Indian tego plemienia. Wiedział, że przyjad Eleny pomógłby sprawie. Był człowiekiem wykształconym, przed wojną domową profesorem uniwersyteckim, wymyślił ciekawy fortel by ją zwabić do pojawienia się wśród partyzantów. Przesłał jej e-mailem kilkunastostronicowe zaproszenie napisane w stylu barokowym, bardziej przesadzonym i rozgadanym niż proza Cervantesa, na której się wzorował. Oto urywek tego zaproszenia: „Niech będzie Twa piękność pozdrowiona. I niech zbrojne wojska zamilkną w pokornym powitaniu … bym mógł oficjalnie zaprosić Ciebie, Pani, byś zechciała zniżyć się do tych rebelianckich i jakże niebezpiecznych stron i byś raczyła postawić na nich łagodny znak swych najdelikatniejszych stóp.”(Wszystkie teksty cytowane w artykule to moje mozolne tłumaczenie z hiszpańskiego). Oczywiście, Elena dała się uwieść tymi słowami. Natychmiast kupiła bilet do lotniska najbliżej położonego do miejsca rozruchów, wstąpiła do sklepu, by gospodarzowi spotkania kupić jako prezent paczkę jego ulubionego tytoniu fajkowego. Z lotniska dowieziono ją terenówką do małego miasteczka Guadelupe. Pisze: „W Guadelupe powitał nas dźwięk tysiąca trąbek”, by wszyscy powstańcy usłyszeli, że jest z nimi. Po oficjalnym przywitaniu, Elena długie godziny spędziła z Marcosem debatując jak doprowadzić ten zryw do zwycięstwa. Opublikowała te swoje wspomnienia i rozmowę z Marcosem w La Jornada.

Trzecią, jeszcze wcześniejszą tego typu przygodą był jej pobyt w Polsce. Rząd Polski Ludowej zafundował jej tryumfalny wjazd i przejazd po kraju. Dla kurażu, poprosiła by pozwolono podróżować z nią jej matce. Nie tylko pozwolono, ale opłacono ich przelot i pobyt w Polsce. Był to rok 1965, kiedy powoli naród budził się ze snu, gdy zaczęły się tworzyć organizacje oporu i obrony uciśnionych i uwięzionych obywateli. Odwiedziny takiej osoby, z pochodzenia Polki, która była dumna ze swych korzeni, miała w rodzinie kuzyna z jej francuskiej gałęzi rodu, który walczył w oddziałach generała Maczka i zginął od kuli snajpera już po zakończeniu bitwy. Polski wywiad w ambasadzie w Madrycie chyba przeoczył jej wypowiedź, gdy po druku książki o morderstwie studentów na placu Tlatelolco zapytana przez dziennikarza jaka ideologia przeświecała jej przy pisaniu powiedziała: „Żadna. Jestem z pochodzenia Polką. A jaka jest ideologia Polaków? To ludzie gotowi rzucić się na koniach przeciw czołgom.” Gdy polscy władcy zaczęli powoli obawiać się o swoją przyszłość, uznali, że dla celów propagandowych sprowadzenie do Polski arystokratki, w mniemaniu wielu komunistki, będzie strzałem w dziesiątkę, bo przekona niektórych Polaków, a tym bardziej osoby liczące się spoza Polski jak otwarta jest na świat polska „demokracja ludowa”.

Nieco przedtem Trybuna Ludu i inne czasopisma piały z zachwytu, gdy przez Polskę przejeżdżała Dolores Ibarruri, hiszpańska komunistka, która w wywiadach łaskawie chwaliła polskie porządki. Wracała z pielgrzymki od swego boga Stalina, ten łaskawie uhonorował ją nadaniem jej obywatelstwa Kraju Rad. Pamiętam te czasy, byłem już dorosłym człowiekiem. Przedstawiano ją jako męczennicę dobrej sprawy w kraju faszystowskim – w rzeczywistości była sekretarzem dużej legalnej komunistycznej partii swego kraju, posłanką na sejm. Wtedy poznałem dwa pierwsze słowa hiszpańskie: no pasaran (nie przejdą). W. Broniewski dołączył je do jednego ze swych entuzjastycznych wierszy. Ona je wymyśliła, stało się to wyrażenie bojowym okrzykiem komunizujących republikanów walczących z faszystami generała Franco w wojnie domowej tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej. Chodziło o to, że Franco nie dojdzie przez góry do Madrytu. Doszedł w kwietniu 1939 roku i swe pierwsze orędzie do narodu rozpoczął od słów hemos pasado (przeszliśmy).

Elenę i jej mamę obwieziono po najciekawszych miastach Polski – między innymi poza Warszawą zwiedziła Kraków, Gdańsk. W kolejce na rozmowę z nią czekało kilku pisarzy, dziennikarzy, artystów, nawet członek rządu, którego nazwiska nie zapamiętała, określiła go jako „ten gruby polityk”, z grzeczności nie dodała, że łysy – chodzi tu o Cyrankiewicza. Te spotkania rozczarowały rząd i partię. Powiedziała, że nie jest komunistką, a do Polski przyjechała, by kontynuować zbieranie materiałów do książki o swym rodzie Poniatowskich. Gdy w Polsce dowiedziała się więcej o wyczynach króla Stanisława Augusta, zrezygnowała z tego pomysłu bo, cytuję: „zdałam sobie sprawę, że Katarzyna Wielka go zjadała”. Katarzyna nie tylko go zjadała, ale zjadła i strawiła, i choć po służbie w jej „stajni ogierów” obdarzyła go koroną polską, to później sponiewierała go, zeszmaciła, bo chciał dobrze dla swego kraju.

Artykuły i książki Poniatowskiej o faktach i wydarzeniach w Meksyku nie miały charakteru czysto dziennikarskiego – do opisu faktów dorzucała swoje uwagi, przekonania, przemyślenia, więc czyta się je nie jak suche sprawozdania, lecz jak nowelki, czy powieści.

Elena powoli wyroła z felietonistki i stała się w ścisłym tego słowa literatką. Pomysły twórcze, szczególnie te zbliżone do wspomnianego realizmu fantazyjnego, zaczęła prezentawać nie tylko w nowelach i powieściach, ale nawet w zbeletryzowanych biografiach. Próbowała pisać wiersze i mimo tego, że jej patron literacki w tej dziedzinie, jeden z najbardziej znanych poetów Meksyku, uczący ją sztuki wierszowania, cierpliwie poprawiał jej wierszydła, to po jakimś czasie oboje doszli do wniosku, że z niej żadna poetka. Jeszcze w czasach swego zaangażowania się w pisanie o problemach ekonomicznych i społecznych Meksyku, w roku 1954, napisała krótką powieść dziecięcą. To już tylko fantazja, sny, marzenia małej dziewczynki nazwanej Lilus Kikus, która zasypiając na okrągłych schodach swego domu, we śnie ustawia świat, bardzo po dziecięcemu, by był szczęśliwy. W książce tej dzieci, nawet bardzo małe, mogą znaleźć coś dla siebie: twory fantazji dziecięcej, ale to książka i dla dorosłych nie tylko o tym jak dzieciaki marzą, ale że ich pomysły, choć fantazyjne, są często mądrzejsze od tych co światu ofiarują dorośli, a szczególnie mężczyźni. Szkoda, że nie znalazł się tłumacz tego cacka na język polski.

Innym tworem czysto fantazyjnym pisarki był mały tomik zmyślonych listów paryskiej żony „pierwszego pędzla” Meksyku muralisty Diego Rivery przetłumaczony na język polski pod tytułem „Kochany Diego, całuję Cię, Quiela”. To w wyobraźni Poniatowskiej odczucia zadurzonej w swym kochanku kobiety nagle opuszczonej bez słowa i bez dalszego kontaktu z nią. To fikcja, ale chyba bardzo bliska odczuć każdej zakochanej porzuconej kobiety. Była nią rosyjska malarka Angelina Beloff.

W tej fikcyjnej opowieści inteligetny czytelnik powinien dojrzeń subtelne odbrązawianie malarza. Był buńczuczny, bez hamulców moralnych, dość szpetny fizycznie, prawdziwy komunista w sowieckim stylu. Malując ściany budynków Nowego Jorku umieścił na jednej z nich portret Lenina. Malowidła odsłonił po zainkasowaniu umówionej zapłaty. Skompromitował nimi jednego z Rockefellerów, który zamówił te malowidła. Ściany zamalowano. W San Francisco nie był aż tak bezczelny, wciskał wodzów komunistycznych wśród pisarzy, artystów, aktorów, by trudniej było ich zidentyfikować. Zachowały się niektóre – sam je widziałem na ścianie jednej ze szkół miasta.

Kobiety, które mieszkały w jego domu, uważał za żony, wiem o dwu, te, kóre odwiedzał poza domem, a niekiedy i we własnej posiadłości, a gdy gdzieś wyjeżdżał, miał przy sobie kobietę – to kochanki, tych było wiele, chyba sam nie potrafiłby powiedzieć ile. Drugiej żonie Fridzie Kahlo Poniatowska poświęciła książkę opartą na faktach, skupioną na jej twórczości. To kaleka po wypadku, mieszkająca w jego domu, a więc żona. Była kompletnie ignorowana lub maltretowana psychicznie i zaniedbywana przez Diego, który swą „jurność” zaspokajał z kochankami, o czym Frida wiedziała i co musiała tolerować. Poniatowska mając artystyczny węch doceniła talent nieznanej wtedy malarki. On tworzył wielkie bufoniaste obrazy nie tylko na murach budynków wielu miast, ale także na płótnie. Frida uwięziona przez kalectwo w domu tworzyła malowidła będące najczęściej odbiciem jej nastroju, odbierania własnymi oczami świata, który ją otaczał, z którym nie miała wiele kontaktu z powodu tegoż kalectwa. Elena kilka razy spotykała się z malarką w jej domu. Tak na wszelki wypadek była z nią zawsze mama, bo obawiała się, że ten już podstarzały satyr może ją napastować. Rezultatem tych wizyt była książka o artystce i jej dziełach malarskich. Dopiero od niedawna docenia się twórczość Fridy. Jej dzieła są oglądane i podziwiane na wernisarzach jej poświęconych, na których na dodatek niekiedy przy tej okazji pokazuje się kilku jego obrazów, które niewielu ogląda.

Pisarka lubi fantazjować, marzyć, co umieszcza w kilku innych książkach dla dzieci, nawet tworzy niby-swoją biografię, w której poza faktami pojawienia się w Meksyku w wieku 10 lat, zagubienia, szukania zrozumienia tego kraju i ich ludzi, reszta, to jej marzenia, pomysły jak uczynić go piękniejszym, sprawiedliwszym. To „La flor de lis”. Już sam tytuł może spowodować zakłopotanie u czytelnika. Znaczy kwiat lilii, który od XI wieku jest symbolem Francji, ale pierwsze słowo jest hiszpańskie, drugie francuskie – każdy to może intepretować po swojemu, dla mnie to chyba przesłanie, że Francuzka uczy Meksykanów kim są i kim powinni być.

Począwszy od końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku Ponissima powoli odchodzi od problemów społecznych w Meksyku, pisze kilka artystycznych biografii ludzi którzy ją zafascynowali, i o najbliższych przyjaciółkach – choć są faktualne, czyta się je jak powieści. Zrobiło się dużo szumu niechętnego jej po opublikowaniu biografii Tiny Modotti pod tytułem „Tinissima”. To niezwykle piękna fizycznie kobieta, co jej pomagało w życiu szerzyć dość skrajne poglądy polityczne. Włoszka, fotografka, zaczęła swoją karierę w Hollywood u boku słynnego amerykańskiego fotografa Edwarda Westona. Przeniosła się z kochankiem do Meksyku, tutaj nie zatrzymała się długo – posądzona o udział w próbie zabójstwa prezydenta kraju uciekła do Europy i przez Berlin dotarła do Moskwy – trzeba się było pokłonić swemu idolowi Stalinowi, ale ponieważ ten idol lubił zjadać nawet mu ludzi życzliwych, nawet zagraniczników, by nie opowiadali światu tego co się w jego „królestwie” dzieje. Przypominam kilku rządców i innych mieszkańców krajów demokracji ludowej, którzy wezwani do Moskwy wracali do swego kraju w trumnach. Uciekła z Kraju Rad, brała czynny udział w wojnie domowej w Hiszpanii, wróciła do Meksyku, bo rządził nim już inny prezydent, więc mogła bez obawy powrócić. Umarła młodo w wieku 40 lat na atak serca w czasie podróży taksówką.

Helena uhonorowała książką będącą zbiorem essejów swego patrona w czasie gdy jeszczy była mniej znana, Carlosa Fuente. Napisała monografię o meksykańskim malarzu Juanie Soriano, którą w 2017 roku hispanista Marcin Żurek przetłumaczyl na język polski.

Za zaplanowaną przez siebie jako ostatnią ze swych zbeletryzowany biografii o swej przyjaciółce zatytułowaną „Leonora”, wydaną w Barcelonie w roku 2011, otrzymała dwa lata później najbardziej znaną nagrodę literacką Hiszpanii zwaną Premio Cervantes, popularnie uznawaną za nagrodę Nobla literatury hiszpańskojęzycznej. Jest jedną z czterech kobiet nagrodzonych z różnych krajów, piszących po hiszpańsku, w długiej historii istnienia tej nagrody. To rzeczywiście niezwykle ciekawa książka o wprost niesamowitej kobiecie Eleonorze Carrington.

Mogła być bogatą dziedziczką w Anglii. Od dziecka buntowała się przeciwko wszystkiemu co członkowie bogatej arystokracji tego kraju, a więc i jej rodzice, reprezentowali. Już w dość młodym wieku zerwała ideologiczne, religijne i inne więzy z rodziną chcąc być sobą, by realizować swoje marzenia. Ma duszę artystki, realizuje się jako malarka surrealistyczna, w tej dziedzinie sztuki jest dzisiaj uważana za jedną z najwybitniejszych przedstawicieli.

W czasach jej młodości większość wybitnych artystów i pisarzy odbywało swą artystyczną „praktykę” w Paryżu. Zakochała się tam w malarzu Maxie Ernst. Pod jego okiem zaczęła swą karierę artystyczną. Przyjaźniła się z Pablem Picasso, Salvadorem Dali, Joanem Miró i innymi twórcami tego klanu artystycznego, który rozsławili Paryż w świecie – była to „mekka” ludzi, którzy coś nowego wprowadzili do myślenia, pojmowania świata, formowania nowych trendów w różnych dziedziach sztuki. Ernst dostał się do obozu koncentracyjnego, co załamało Eleonorę do tego stopnia, że znalazła się w zakładzie dla psychicznie chorych. Szybko pozbierała się, uciekła z zamkniętego zakładu. Znalazła się w Nowym Jorku – tu zrobiła furorę swymi pomysłami w dziedzinie malarstwa. Przeniosła się na stałe do Meksyku, zafascynowała sobą Poniatowską, może dlatego, że była bardziej przebojowa od niej w walce z establishmentem i dużo skrajniejsza w pomysłach artystycznych. Tu Eleonora osiągnęła swe szczyty, tu stworzyła swe dzieła wybitne i niepowtarzalne. Ta wspaniała biografia w twórczości Poniatowskiej to także jej szczyt artyzmu. Doceniona została za to nagrodą literacką, którą przyjęła z rąk króla Hiszpanii.

Po tym dziele sporadycznie, od czasu do czasu, ukazują sią nowe teksty Eleny, mimo że jest osobą w podeszłym wieku (ma 87 lat), ale ciągle aktywną. Swą niesamowitą odwagą, mówieniem prawdy bez względu na konsekwencje, a przede wszystkim artyzmem swych dzieł – prawie każde z nich było jakimś zaskoczeniem dla czytelników – stała się i poza Meksykiem pisarką lubianą i szanowaną, wielką damą nie tylko literatury, ale odważnego myślenia, uporu w przekazywaniu swych „recept” społecznych i to w kraju bardzo niebezpiecznym. Była ciągła nagonka na nią, chyba trzeba przypisać szczęściu, że nie została ofiarą systemu. Ona Francuzka pokazała Meksykanom ponure oblicze ich ojczyzny, przekonała wielu, że i piórem można wiele dobrego zrobić, nawet w życiu politycznym i społecznym.

Przyglądając się bliżej tej maleńskiej ciałem osóbce odkryłem, że to osoba, który nie umie powiedzieć nie. Gdy coraz częściej zgłaszali się do niej początkujący pisarze z prośbą o porady, otworzyła swój dom raz w tygodniu dla wszystkich co takich porad szukali – nie tylko odpowiadała na pytania, ale na przestrzeni około dwudziestu lat wygłaszała mini-wykłady o tym jak się zabierać co pióra. Choć miała dom duży, to tak wypełniony książkami i innymi materiałami, że niewielu ludzi mogło się w nim zmieścić, no i trzeba było uważać nie tylko na to o czym mówiła, ale by nie nadepnąć jej przyjaciół zwierzaków, których było w domu wiele i które faktycznie były panami domu.

Dużo czasu zajmowało i jeszcze zajmuje jej pisanie wprowadzeń do dziesiątek dzieł nie tylko początkujących, ale i renomowanych pisarzy i nie tylko Meksyku. To praca czasochłonna, bo każde takie dzieło trzeba przeczytać, a przynajmniej dokładnie przejrzeć, by coś sensownego o nim napisać. Jest ciągle zapraszana na sympozja sztuki i literatury z odczytami, jest arbitrem w różnych konkursach literackich, tylko dlatego, że, jak wspomniałem, nie zna słowa nie.

Elena nie przywiązywała większej uwagi do wyróżnień i nagród za swą postawę i twórczość literacką. Różnego rodzaju trofea chowa po kątach swego mieszkania. Tych nagród było dziesiątki. Jest honorowym doktorem wielu uniwersytetów nie tylko w krajach hiszpańskojęzycznych, ale i innych, w tym kilku uniwersytetów amerykańskich mieszczących się w pierwszej dwudziestce najlepszych uniwersytetów świata.

Tuż przed napisaniem tego artykułu i mnie zaskoczyła. W wieku osiemdziesięciu kilku lat napisała i opublikowała w roku 2015 nową artystyczną biografię pierwszej żony Diego Rivery pięknej modelki i powieściopisarki Lupe Marin pod tytułem „Dos voces única”, przetłumaczona na polski rok później jako „Jedyna w swoim rodzaju”. Choć nie miałem szansy przeczytania tej pozycji, wiem z entuzjastycznych wypowiedzi recenzentów, że to jeszcze jedno jej cacko. Lupe nakryła Diego in flagranti z kochanką, wyniosła się z jego domu, czyli przestała być jego żoną, wyszła za mąż za znanego i wybitnego poetę i krytyka literackiego Jorge Cuestę. Dowiedziała się że Diego sfrustrowany przez jej odejście od niego, w jego przekonaniu największego artysty wszech czasów (jak śmiała!), poniewierał i odnosił się z pogardą do drugiej żony wspomnianej malarki Fridy Kahlo, kaleki.

Zaprzyjaźniła się z nią, uczyła jak ma termperować tego drania, między innymi co mu gotować, by był mniej dokuczliwy – sama była wyjątkowo dobrą kucharką, a on jadło sobie bardzo cenił. Frida odwdzięczyła się przyjaciółce malując jej portret.

•••

Choćbym bardzo chciał, nie potrafiłbym tak zwięźle i fachowo podsumować życia i pisarstwa tej wspaniałej osoby jak to uczyniła kapituła Nagrody Cervantesa. Oto tylko pół zdania tej wypowiedzi:

„…błyskotliwe pomysły literackie w różnych dziedzinach, typowy styl, wyjątkowe oddanie się dziennikarstwu i duży wpływ na współczesną historię”.

Władysław Pomarański