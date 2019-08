Legia musi zawalczyć o Ligę Europy w Grecji Legia zwłaszcza w drugiej połowie miała wyraźną przewagę w spotkaniu z Atromitosem, ale pierwszy mecz 3. rundy eliminacji Ligi Europy zakończył się remisem 0:0. Rewanż w Grecji w środę. Do tej pory podopieczni Aleksandara Vukovicia prezentowali się bardzo przeciętnie, choć szkoleniowiec zapewniał, że z każdym kolejnym meczem będzie tylko lepiej. W eliminacjach do Ligi Europy udało się zostawić w pokonanym polu gibraltarską Europę FC i fińskie KuPS, ale teraz przyszedł czas na konfrontację z – przynajmniej w teorii – mocniejszym Atromitosem. Przejście Greków było absolutnym priorytetem na obecnym etapie sezonu, a każdy inny wynik niż zwycięstwo w Warszawie, byłby ogromnym rozczarowaniem. ) Vuković po raz kolejny wystawił w pierwszym składzie Sandro Kulenovicia. Legia otrzymała ofertę z występującego w Championship Barnsley, ale nie zdecydowała się sprzedać Chorwata. Jego kosztem na ławce usiadł najlepszy strzelec warszawskiego zespołu w poprzednim sezonie Carlitos. W dotychczasowych meczach gra Legii pozostawiała wiele do życzenia. Niestety identycznie było w pierwszej połowie spotkania z Atromitosem. Na boisku nie było widać żadnego planu i pomysłu. Zamiast precyzyjnych podań i szybkiej gry, kibice dostali festiwal nieporadności. Przez całą pierwszą połowę legioniści przeprowadzili w zasadzie jedną dobrą akcję, po której do siatki powinien trafić Kulenović, ale Chorwat źle odczytał zamiary Luquinhasa i nie dobiegł do piłki lecącej wzdłuż linii bramkowej. Dwa strzały z dystansu autorstwa Arvydasa Novikovasa i Domagoja Antolicia – bramkarz gości Balazs Megyeri musiałby mieć bardzo zły dzień, żeby przepuścić piłkę po tych uderzeniach. Gospodarze podkręcili nieco tempo w okolicach 40. minuty – strzał Kulenovicia po dobrym dograniu Waleriana Gwilii został przyblokowany, a kolejne uderzenie Novikovasa z dystansu było zbyt lekkie, by sprawić jakiekolwiek problemy bramkarzowi. Ponadto legioniści mieli dużo rzutów rożnych, choć bez spodziewanego efektu w postaci gola. Legia grała słabo, ale i tak na tle Atromitosu prezentowała się przyzwoicie. Środek pola w greckim zespole kompletnie nie istniał. Kreatywność, przegląd pola, groźne strzały z dystansu? Nic z tych rzeczy. Napastnicy dostawali piłki grane górą, ale obrońcy warszawskiego zespołu spokojnie sobie z nimi radzili. Jeśli ktoś obawiał się, że drużyna z Aten będzie o wiele trudniejszym rywalem niż KuPS, to po pierwszej połowie mógł przecierać oczy ze zdumienia. Również dlatego, bo Legia nie była w stanie zaaplikować nawet jednego gola tak słabej ekipie. W drugiej odsłonie przewaga Legii nie podlegała dyskusji. Gospodarze zaczęli grać szybciej, a rywale koncentrowali się przede wszystkim na obronie i faulach. Co więcej, w 50. minucie po jednym z nich legioniści dostali rzut wolny w pobliżu pola karnego – do piłki podszedł Novikovas, który oddał mocny strzał, a bramkarz odbił piłkę na poprzeczkę. Gola jednak nie było. Nieco później w niezłej sytuacji po podaniu Luquinhasa znalazł się Kulenović, ale uderzył tylko w boczną siatkę. Vuković uznał, że już wystarczy i w miejsce Chorwata wprowadził Carlitosa. To właśnie Hiszpan mógł zapewnić upragnione prowadzenie. Po kolejnym brutalnym faulu Legia dostała następny rzut wolny, a piłka po uderzeniu Carlitosa… odbiła się od poprzeczki. Niestety dla szkoleniowca wicemistrza Polski inna zmiana była wymuszona – z powodu kontuzji boisko musiał opuścić Andre Martins, za którego na murawie pojawił się Cafu. Legia atakowała i szukała okazji na gola. W 82. minucie przed najlepszą szansą do zdobycia bramki stanął Luquinhas. Gwilia powalczył o piłkę w szesnastce i podał do Brazylijczyka, który oddał mocny strzał z linii pola karnego, ale górą okazał się bramkarz rywali. Na nieszczęście dla drużyny Vukovicia, Megyeri był najjaśniejszym punktem Atromitosu. Pomimo doliczonych czterech minut i okazji Novikovasa, wynik nie uległ zmianie. Trudno powiedzieć, jakie są szanse Legii w rewanżu. Grecki zespół nie pokazał nic w ofensywie, a momentami ofiarnie się bronił. Natomiast gospodarze prezentowali się dobrze po przerwie, choć brakowało skuteczności i ostatniego podania. Jednak zaangażowania odmówić im nie można, a to dużo za mało. Legia Warszawa – Atromitos 0:0 Legia: Majecki – Vesović, Lewczuk, Jędrzejczyk, Rocha – Martins, Antolić, Gwilia, Luquinhas, Novikovas – Kulenović (Carlitos, 65.) Atromitos: Megyeri – Nastos, Risvanis, Khila, Goutas, Katranis – Charisis (Ugrai, 72.), Umbides (Farley Rosa, 61.), Madson – Manousos (Talocha, 83.), Velios. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.