Legia zaczęła strzelać i awnsowała w Pucharze Europy Piłkarze Legii Warszawa w końcu zadowolili swoich fanów. Wicemistrzowie Polski po dobrej grze i ładnych golach pokonali w Atenach Atromitos 2:0 i awansowali do 4. rundy eliminacji Ligi Europy. Przed niespełna tygodniem Legia u siebie tylko zremisowała 0:0. Miała jednak zdecydowaną przewagę przez całe spotkanie. Piłkarze ze stolicy m.in. dwukrotnie trafili w poprzeczkę. Legioniści nie tracili nadziei na udany rewanż. W Atenach jego dominowali od początku spotkania i tym razem potrafili wykorzystać dwie ze swoich wielu okazji bramkowych. Przełamanie przyszło w 29. minucie spotkania. Wówczas Cafu przedarł się po lewej stronie boiska, podał do Valeriane’a Gvilli, a ten wyłożył jeszcze piłkę Pawłowi Stolarskiemu. Młody obrońca płaskim strzałem sprzed pola karnego nie dał szans bramkarzowi. Drugą bramkę warszawianie zdobyli kilka minut po przerwie. Tym razem precyzyjnie dośrodkował Marko Vesović, a akcję zamknął Gvilia. Gruzin nie miał łatwej sytuacji, a mimo to zdołał sięgnąć piłki i skierować ją do siatki. W tym momencie gospodarze musieliby trafić trzykrotnie, aby awansować. Legia kontrolowała jednak wydarzenia na boisku, bardzo sprawnie broniła dostępu do swojej bramki i w szóstym meczu pucharowym z rzędu nie straciła gola. W czwartej, ostatniej rundzie kwalifikacji, wicemistrzowie Polski zagrają z lepszym z pary Rangers FC (Szkocja) – FC Midtjylland (Dania). Znacznie bliżej awansu jest zespół z Glasgow, który na wyjeździe wygrał 4:2. Spotkania 4. rundy eliminacji LE odbędą się 22 i 29 sierpnia. Legia będzie gospodarzem pierwszego meczu. Atromitos Ateny – Legia Warszawa 0:2 (0:1) Bramki: Paweł Stolarski (29), Walerian Gwilia (51). Pierwszy mecz: 0:0. Awans: Legia Warszawa. Sędzia: Bas Nijhuis. Żółte kartki: Spyros Risvanis, Alexandros Katranis – Luis Rocha Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

