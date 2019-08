Lex Super Omnia domaga się całkowitego wyłączenia Ziobry ze sprawy hejtu sędziów Stowarzyszenie prokuratorów Lex Super Omnia zażądało całkowitego wyłączenia prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i niektórych prokuratorów Prokuratury Krajowej ze sprawy dot. hejtowania sędziów w internecie. Według stowarzyszenia jednoczesne pełnienie przez Ziobrę stanowisk prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości nie daje gwarancji wszechstronnego wyjaśnienia tej sprawy. W wystosowanym dziś do Zbigniewa Ziobry liście otwartym Lex Super Omnia wyraziło oburzenie publikacjami Onetu dotyczącymi hejterskich działań, “mających na celu zdyskredytowanie sędziów występujących w obronie niezależności sądownictwa oraz niezawisłości sędziowskiej i podważenie autorytetu władzy sądowniczej”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

