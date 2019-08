Liverpool z Superpucharem Europy Po raz pierwszy w historii Superpucharu UEFA o trofeum walczyły dwa kluby z Anglii. Faworytem był Liverpool. Najwybredniejszy kibic powinien czuć się usatysfakcjonowany, ponieważ miał gole, zwroty akcji, interwencje bramkarzy, aż w końcu dogrywka i rzuty karne. Te ostatnie lepiej wykonywali piłkarze Liverpoolu i to oni, a nie zawodnicy Chelsea, sięgnęli po Superpuchar Europy w Stambule. Po 90 minutach był remis 1:1, po 120 – 2:2. Obie ekipy przystępowały do walki o pierwsze w sezonie europejskie trofeum w zgoła odmiennych nastrojach. Inaczej być nie mogło po tym, jak wypadła inauguracja rozgrywek Premier League. Liverpool bez najmniejszych problemów rozbił beniaminka z Norwich 4:1 i wysłał w świat jasny sygnał – wciąż jesteśmy mocni. Z Chelsea było o wiele gorzej. The Blues polegli z kretesem, przegrywając 0:4 z Manchesterem United. Faworyta wskazać nie było zatem trudno. Tyle że debiutujący na ławce trenerskiej londyńczyków Frank Lampard najwyraźniej przeprowadził w swojej szatni męską rozmowę. Efekt był zaskakująco dobry, bo Chelsea w środę prezentowała się o niebo lepiej. Od pierwszego gwizdka w Stambule więcej z gry miał zdobywca Ligi Mistrzów z miasta Beatlesów. Szczególnie aktywny na prawej stronie był Jordan Henderson, a niezłe okazje mieli Sadio Mane i Mohamed Salah. Bramek nie było, bo brakowało skuteczności albo świetnie interweniował Kepa Arrizabalaga. Dominacja The Reds trwała do około 20. minuty. Chelsea z początku atakowała nieśmiało, ale z każdą kolejną minutą zyskiwała pewność siebie. W końcu rozpędzili się na tyle, że już chwilę później nacierali na bramkę rywali jak natchnieni. Szaleli Christian Pulisic i Pedro, a Olivier Giroud rozochocił się na tyle, że próbował nawet przewrotki. Efekt w końcu przyjść musiał. I przyszedł w 36. minucie. Pulisic genialnie wypatrzył w polu karnym Girouda, a ten w sytuacji sam na sam nie dał szans Adrianowi. Londyńczycy mieli prowadzenie, ale nie zamierzali się zatrzymywać. W następnej akcji po indywidualnej szarży do siatki trafił Pulisic, ale cieszyć się nie mógł, bo był na minimalnym spalonym. Liverpool został wrzucony na potwornie szybką karuzelę i uratowała go tylko przerwa. Po niej na boisku pojawił się Roberto Firmino i – jak się okazało – był to strzał w dziesiątkę trenera Juergena Kloppa. Nie minęło 100 sekund drugiej części, a Brazylijczyk zdołał uprzedzić Kepę i dograć Mane do pustej bramki. Był remis i wszystko zaczynało się od początku. Ta jedna akcja po raz kolejny obróciła obraz gry o 180 stopni. W następnych minutach gra toczyła się głównie na połowie Chelsea. Na kwadrans przed zakończeniem podstawowego czasu Liverpool był o centymetry od szczęścia. Kepa najpierw obronił płaski strzał Salaha, a przy dobitce Virgila van Dijka dokonał małego bramkarskiego cudu. Przewracając się, zdołał sparować na poprzeczkę strzał z kilku metrów. Chwilę później gorąco było po drugiej stronie boiska. Do siatki Adriana płaskim strzałem trafił wprowadzony z ławki Mason Mount, ale po raz kolejny tego dnia gol nie został słusznie uznany z powodu spalonego. Potrzebna była dogrywka. Dodatkowy czas gry rozpoczął się od prawdziwego trzęsienia ziemi. Pięć minut po wznowieniu dwójkową akcję zagrali Firmino z Mane i ten drugi huknął pod porzeczkę. Czerwona część trybun oszalała, zaczęło się świętowanie. Tyle że ta feta nie trwała długo. Chwilę później Adrian powalił w polu karnym wprowadzonego na ostatni kwadrans Tammy’ego Abrahama i na jedenastym metrze stanął Jorginho. Włochowi nie zabrakło zimnej krwi i znów był remis. 120 minut i rozstrzygnięcia ciągle brakowało. W serii jedenastek długo nikt się nie mylił. W końcu, w najważniejszym momencie, Adrian obronił strzał 21-letniego Abrahama i pierwsze w sezonie trofeum jedzie do Liverpoolu. Kolejną piękną historię napisał zatem Klopp, dla którego był to 800. mecz w karierze trenerskiej. Liverpool – Chelsea 2:2 (5:4 w rzutach karnych) Bramki: Mane (47., 95.) – Giroud (36.), Jorginho (101.) Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

