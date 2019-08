Magda Linette powalczy o ćwierćfinał w Nowym Jorku W I rundzie turnieju WTA w Nowym Jorku doszło do starcia tenisistek, które przeszły trzystopniowe kwalifikacje. Magda Linette(WTA 80) zmierzyła się z Kaią Kanepi (WTA 83), byłą 15. rakietą globu. Estonka w swojej karierze sześć razy doszła do ćwierćfinału w wielkoszlemowych imprezach. Polka wróciła z 3:5 w drugim secie i wygrała 6:2, 7:5. Świetny skrót dał Linette dwa break pointy już w drugim gemie I seta. Przy drugim z nich Kanepi wpakowała bekhend w siatkę. Polka umiejętnie zmieniała rytm, sięgając po slajsy i skróty. Skutecznie również odwracała kierunki, spychając rywalkę do defensywy głębokimi piłkami po linii i ciasnymi krosami. Poza tym bardzo dobrze funkcjonował serwis poznanianki, którym potrafiła zdobywać szybkie punkty. Po podwójnym błędzie Estonki Linette uzyskała piłkę setową w ósmym gemie. Seta zwieńczyła głębokim returnem wymuszającym błąd. W II partii było więcej walki ze strony Kanepi. Estonka lepiej radziła sobie w wymianach i częściej przejmowała inicjatywą za pomocą agresywnych zagrań z głębi kortu. Wolej dał jej przełamanie na 1:0. Po chwili oddała podanie wyrzucając bekhend. W szóstym gemie była 15. rakieta globu odparła break pointa forhendem po linii. Tymczasem Linette gorzej serwowała, straciła spokój i popełniała więcej błędów. Przy 3:3 oddała podanie psując forhend. W trakcie dziewiątego gema mecz został przerwany z powodu deszczu. Gra została wznowiona po około 30 minutach. Linette utrzymała podanie na przewagi (14 rozegranych punktów), a następnie skorzystała z błędu rywalki i z 3:5 wyrównała na 5:5. Deszcz całkowicie wybił z rytmu Kanepi. Po wznowieniu gry jej poczynaniami rządził pośpiech i chaos, tak jak w I secie. W 12. gemie Estonka popełniła dwa podwójne błędy oraz wyrzuciła bekhend i mecz dobiegł końca. W ciągu 85 minut obie tenisistki popełniły po siedem podwójnych błędów. Linette sześć z nich zrobiła w drugim secie. Polka miała też siedem asów, a Kanepi zaserwowała ich tylko trzy. Poznanianka dwa razy została przełamana, a sama wykorzystała pięć z siedmiu break pointów. Zdobyła o 15 punktów więcej od Estonki (76-61). W poprzednich tygodniach Linette odpadła w I rundzie w San Jose, a w Toronto i Cincinnati nie przeszła kwalifikacji. W Nowym Jorku wygrała już cztery mecze. W eliminacjach bez straty seta odprawiła Kanadyjkę Gabrielę Dabrowski, Amerykankę Sophie Chang i Rosjankę Annę Blinkową. O ćwierćfinał poznanianka zmierzy się z Białorusinką Alaksandrą Sasnowicz (WTA 45). Ich pojedynek odbędzie się w środę. I runda gry pojedynczej WTA w Nowym Jorku: Magda Linette (Polska, Q) – Kaia Kanepi (Estonia, Q) 6:2, 7:5 Magdalena Fręch awansowała do II rundy kwalifikacji wielkoszlemowego US Open 2019 na kortach twardych w Nowym Jorku. W poniedziałek polska tenisistka okazała się w dwóch setach lepsza od Chinki Jia-Jing Lu. W zeszłym sezonie Magdalena Fręch (WTA 222) bez powodzenia startowała w Nowym Jorku, ponieważ już w I rundzie kwalifikacji pokonała ją Amerykanka Danielle Lao. W tym roku łodzianka spędziła na kortach twardych USA miesiąc, ale dopiero w zeszłym tygodniu osiągnęła ćwierćfinał dużego turnieju ITF w Concord. Do drabinki eliminacji US Open 2019 dostała się jako jedna z ostatnich tenisistek. Jej pierwsza rywalka, Jia-Jing Lu (WTA 189), wybrała inną drogę przygotowań do startu w USA. Postawiła na mniejsze turnieje ITF rozgrywane w Chinach i Tajlandii, a jeden z nich, odbywający się w Ulanqab w Mongolii Wewnętrznej, nawet wygrała. Mimo wyższej lokaty w rankingu WTA reprezentantka Państwa Środka nie była faworytką poniedziałkowego meczu z Polką. Nasza tenisistka szybko chciała udowodnić swoją wyższość, ale długo nie mogła przełamać serwisu przeciwniczki. Lu obroniła pojedyncze break pointy w czwartym i szóstym gemie. Teraz to ona miała swoją szansę, ale Fręch uratowała serwis. Przy stanie 4:3 Polka w końcu zdobyła kluczowego breaka, po czym zwieńczyła seta przy drugiej okazji. W drugiej odsłonie gra była początkowo wyrównana, ponieważ obie panie pilnowały podania. Przy stanie 3:2 Chinka zaskoczyła rywalkę i zdobyła swoje premierowe przełamanie. Sytuacja ta zmobilizowała Fręch do walki. Polka zdobyła cztery gemy z rzędu, kończąc spotkanie przy pierwszej piłce meczowej. Po 77 minutach wygrała ostatecznie 6:3, 6:4. Fręch po raz pierwszy wygrała mecz w eliminacjach do międzynarodowych mistrzostw USA. Jej środową przeciwniczką będzie doskonale jej znana Rebecca Sramkova (WTA 173), która w tym roku triumfowała w imprezie Bella Cup w Toruniu. Polka ma ze Słowaczką bilans 2-0, bowiem pokonała ją w finale kwalifikacji do Rolanda Garrosa 2018 oraz w I rundzie tegorocznych zawodów ITF w Trnawie. Kwalifikacje US Open: Magdalena Fręch (Polska) – Jia-Jing Lu (Chiny) 6:3, 6:4 Katarzyna Kawa (130. WTA) nie zagra w turnieju głównym US Open 2019. W pierwszej rundzie eliminacji Polka przegrała z Australijką Lizette Cabrerą (190. WTA) 1:6, 7:6(6), 3:6. W finałowym secie obie tenisistki miały ogromne problemy z poruszaniem się po korcie. 26-latka z Krynicy-Zdrój wciąż czeka na debiut w turnieju wielkoszlemowym. Udział w turnieju głównym mają zapewniony Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz. W eliminacjach walczy jeszcze Kamil Majchrzak. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

