Magda Linette w mistrzowskiej formie Po zwycięstwie w turnieju w Nowym Jorku, Magda Linette wygrała także mecz 1. rundy US Open z Australijką Astrą Sharmą 6:3, 6:4. Polka ma już na koncie aż dziewięć zwycięstw z rzędu. Mecz pułapka – tak można było określić spotkanie Magdy Linette w pierwszej rundzie US Open. Niby Polka jest w życiowej formie, grała w ostatnim tygodniu jak z nut, ale musiała uważać. W sobotę wygrała pierwszy w karierze turniej WTA. Triumfowała na Bronksie. Zwycięstwo w Nowym Jorku paradoksalnie mogło jej jednak na kortach Flushing Meadows zaszkodzić. Tenisiści, którzy osiągają dobry wynik w imprezach bezpośrednio poprzedzających zmagania wielkoszlemowe, często notują wpadki na początku dużych turniejów. W poniedziałek mieliśmy tego najlepsze przykłady. Na początku US Open poległ Hubert Hurkacz, który przecież w sobotę triumfował w Winston-Salem, a Camila Giorgi, rywalka Linette w finale w Nowym Jorku, została zmieciona z kortu przez Marię Sakkari. Poznanianka miała nieco lepiej, bowiem przez to, że znajdowała się w dolnej części turniejowej drabinki, jej mecz zaplanowano na wtorek. Jeden dzień więcej odpoczynku to dużo. Po drugiej stronie siatki stanęła nieznana Astra Sharma. Linette od początku wyszła na kort bardzo skoncentrowana. Panie grały gem za gem do stanu 4:3 dla poznanianki. Oglądaliśmy wiele długich wymian. W ósmym gemie Polka odebrała serwis rywalce, a w następny przypieczętowała wygraną w secie 6:3. Partia trwała 45 minut, a nasza zawodniczka w decydujących momentach prezentowała się znakomicie. Widać było, że ostatnie zwycięstwa dodały jej pewności siebie. W drugim secie Linette grała równie konsekwentnie. Pierwszy mały kryzys miała dopiero przy prowadzeniu 5:4, kiedy przy swoim podaniu broniła trzech break pointów. Wyszła jednak z opresji i wygrała pięć kolejnych akcji. Pokazała, że ostatnio wychodzi jej wszystko. Nie dała się przełamać ani razu w meczu i wygrała 6:3, 6:4. W drugiej rundzie Linette zmierzy się z obrończynią tytułu Naomi Osaką. Japonka, która jest liderką rankingu pokonała 6:4, 6:7, 6:2 Anną Blinkową z Rosji. To będzie prawdziwy test mistrzyni. Wynik 1. rundy US Open kobiet: Magda Linette – Astra Sharma 6:3, 6:4. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

