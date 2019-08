Małgorzata Gersdorf apeluje do KRS o wstrzymanie wyboru nowych sędziów do SN Nabór sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wymaga „bezwzględnego wstrzymania” – uważa I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf. Chodzi nie tylko o kwestię zorganizowanego hejtu w resorcie sprawiedliwości, ale przede wszystkim o trwające postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. W świetle zastrzeżeń co do ustrojowego modelu ukształtowania oraz sposobu działania Krajowej Rady Sądownictwa, kontynuowanie opisanych na wstępie postępowań pozostawać będzie w jawnej sprzeczności z obowiązkami Rzeczypospolitej Polskiej” – napisała I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf. Powołała się na artykuł 4 ustęp 3 Traktatu o Unii Europejskiej, który przewidują lojalną współpracę państw członkowskich – dlatego Polska powinna podjąć wszelkie środki, które zapewnią „wykonanie zobowiązań wynikających z Traktatów”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.