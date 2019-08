Małgorzata Gersdorf o aferze w Ministerstwie Sprawiedliwości Małgorzata Gersdorf przyznała, że otrzymywała kartki z wulgarnym hejtem. Twierdzi, że afera z farmą trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości nie zaskoczyła jej tak, jak powinna. – Wszystko jest możliwe – uważa. – To nie jest walka sędziów z sędziami (…), to jest walka urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości z wybranymi sędziami, którzy wypowiadają się nie po myśli władzy – powiedziała w rozmowie z TVN24 Małgorzata Gersdorf. I prezes Sądu Najwyższego przyznała, że otrzymywała kartki z wulgarnym hejtem. Akcję miał wymyślić jeden z sędziów SN Konrad Wytrykowski. – Nie kojarzyłam tego ze zorganizowaną akcją przeciwko mnie. Mam już grubą skórę (…) kazałam te kartki niszczyć – powiedziała. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

