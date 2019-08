Miłości Hemarowe (część 1) Historia Salonu Muzyki i Poezji Podejmując decyzje repertuarowe, zdaję sobie sprawę, że podczas dwugodzinnego przedstawienia opartego na twórczości wybranego poety, mogę pokazać zaledwie maleńki wycinek tej złożonej, często trudnej drogi. Przed laty, grając w Londynie spektakl „Helena – rzecz o Modrzejewskiej” spotkałam gwiazdę kabaretu Hemara, lwowiankę – Władę Majewską. Po przedstawieniu rozmawiałyśmy o trudnym losie pisarzy i aktorów na emigracji. Pani Włada, najbliższa współpracownica Hemara, była pełna podziwu dla jego twórczości oraz uporu i profesjonalizmu, z jakim prowadził teatr. Zarażona jej entuzjazmem do twórczości artysty, postanowiłam „zrobić Hemara” w Toronto. Zapoznałam się z jego spuścizną, tą gorzką, która z rozdartym sercem ostro rozprawiała się ze znienawidzoną przez poetę komuną. Wybrałam jednak inną drogę – drogę miłości i stąd powstał tytuł – „Hemarowe Miłości”. Te miłości same pchały się do tworzonego przeze mnie scenariusza. Pierwsza miłość – to jego ukochany Lwów, Lwów dzieciństwa. Legendarny liść, który zerwał z ostatniego drzewa wyjeżdżając ze Lwowa, przechowywał nie tylko w pamięci, ale również zasuszony w książce. Hemar, poeta niezwykle wrażliwy na piękno kobiece, w przedwojennej Warszawie, w okresie rozkwitu kabaretu Qui Quo Pro, z którym współpracował, zakochał się w pięknej aktorce, Marii Modzelewskiej. To była jego druga miłość. Ta trzecia – to Warszawa i jej kabarety. I wreszcie Londyn. Po wojennej tułaczce osiedla się w Londynie i tu buduje swą nową wielką miłość – Teatr Hemara, gromadzący widzów i znakomitych artystów, których los wojenny rzucił do Anglii. Pegazy widniejące na plakacie i w scenografii są symbolem wolności poety. Mimo cierpień, jakie spadły na Hemara poprzez utratę największych miłości, Pegazy go nie opuściły i jego sztuka nadal króluje, nie tylko na emigracji, ale po upadku komuny przywrócono jej należny honor w Polsce. Maria Nowotarska Fragment książki Beaty Gołembiowskiej “Teatr bez granic“ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Beata Gołembiowska Beata Gołembiowska – pisarka, autorka powieści Żółta sukienka, Malowanki na szkle, Lista Olafa, Droga do Wilenii oraz książek–albumów – W jednej walizce i Teatr bez granic. Kocha przyrodę, ceni ciszę, a w ludziach – tolerancję. Search

