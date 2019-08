Miłości Hemarowe (część II) Historia Salonu Muzyki i Poezji Kiedy po sobotnim wieczornym przedstawieniu Małgorzata Maye z całym zespołem śpiewała urokliwe „Kiedy znów zakwitną białe bzy”, widzowie zachęceni przez zespół wykonawców podjęli wspólnie śpiew, niektórzy trzymając się za ręce i wykonując w takt muzyki taneczne rytmy, to zrobiło się tak jakoś ciepło na sercu. Wszystkich ogarnęła fala poetyczności. Myślę, że to dobrze, że twórczyni przedstawienia, Maria Nowotarska wyznaczyła sobie również rolę cicerone. Nie tylko zapowiadała to, co zobaczymy na estradzie, ale łączyła tę funkcję z opowiadaniem o życiu poety. Taka informacja była bardzo potrzebna, bo bądźmy szczerzy, chyba nie wszyscy widzowie posiadali taką wiedzę. Któż to taki ten Hemar? Skąd średnia generacja Polaków miała o nim wiedzieć? W PRL robiono wszystko, aby o nim mówić źle. Był przecież tym najbardziej nieprzejednanym. Zabrał ze sobą na emigrację tę największą miłość – miłość do ojczyzny, a także pamięć o swojej pierwszej, wielkiej miłości – Marii Modzelewskiej. Napisał dla niej „Nadejdą kiedyś takie dni”. Przypomniała je dla nas Agata Pilitowska. Zaczął się korowód wykonawczyń i wykonawców i pozwolił słuchaczom zatopić się w pięknych melodiach piosenek Hemara. Wśród wielkiej trójcy poetów międzywojennego dwudziestolecia – Tuwima, Słonimskiego i Hemara ten ostatni był właśnie tym, co pozostawił piosenki najwyższego lotu. Hemarowe miłości w Salonie Muzyki i Poezji fragmenty, Jerzy Wroński, Głos Polski 1 8–31 grudnia 2001 Fragment książki Beaty Gołembiowskiej “Teatr bez granic“ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Beata Gołembiowska Beata Gołembiowska – pisarka, autorka powieści Żółta sukienka, Malowanki na szkle, Lista Olafa, Droga do Wilenii oraz książek–albumów – W jednej walizce i Teatr bez granic. Kocha przyrodę, ceni ciszę, a w ludziach – tolerancję. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.