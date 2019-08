Mississauga – wielki plac budowy Z cyklu: Domowe ciekawostki Wiadomo już jakie wielkie plany ma nasze miasto wobec dużego obszaru terenu nad jeziorem Ontario, gdzie uprzednio była rafineria. Obecnie prowadzone są prace oczyszczające teren, na którym ma powstać community centre, park, centra handlowe, oraz oczywiście wiele nowych lokali mieszkalnych. Nowe propozycje mieszkaniowe obejmują powstanie 2 500 nowych pozycji, w tym oczywiście bloków mieszkalnych oraz szeregowców. Cały obszar, na którym powstanie ten ogromny projekt, ma wielkość około 72 akrów. Ten dawny obiekt przemysłowy, zamknięty już od trzydziestu lat, mieści się przy 70 Mississauga Road South w Port Credit. Cały obiekt został sprzedany przez Imperial Oil Ltd. firmie deweloperskiej pod nazwą West Village Partners, w roku 2016. Cały projekt ma zaistnieć pod nazwą “West Village”, który opisywany jest przez dewelopera jako wyjątkowe miejsce nad jeziorem, gdzie ludzie mogą mieszkać, pracować oraz się bawić. A wszystko w bardzo bliskiej odległości od Port Credit GO Station, do której można dojść na piechotę. Trzeba nadmienić, że całe przedsięwzięcie będzie obejmowało: 2 500 nowych mieszkań; ponad 200 tysięcy stóp kwadratowych powierzchni przeznaczonych na sklepy oraz biura; nowo powstały park nad jeziorem, z plażą, oraz ekologiczne ogrody (teraz wszystko jest podobno ekologiczne); ponadto cztery tzw. zielone korytarze, które będą łączyły ten obiekt z ulicą Lakeshore Road. Całe nowopowstające community centre będzie budowane wspólnie z YMCA. Będą nowe drogi spacerowe oraz specjalne drogi rowerowe, a także duża promenada, która będzie ulokowana gdzieś w środkowej części. Oczywiście w planie jest stworzenie tzw. affordable units, czyli dostępncyn finansowo mieszkań, dla osób potrzebujących wsparcia finansowego. Według opinii naszej burmistrzyni, powstanie tych mieszkań dla ponad 5 tysięcy ludzi to przystań dla ludzi z tzw. klasy średniej, którzy będą mieszkać niedaleko miejsc pracy. Pani Bonnie Crombie podkreśliła, że klasa średnia jest dla niej ważna, powinna pozostać w Mississaudze, a nie szukać miejsc do mieszkania poza miastem: “nie chcemy ich stąd wypychać, powinni tu zostać, mieszkać I pracować w jednym miejscu”. Według propozycji części radnych miejskich, pewna liczba mieszkań będzie oddana do dyspozycji samego miasta w celu wynajmu najbardziej potrzebującym. Na marginesie: ciekawe, czy to nie są obietnice przedwyborcze? Podobno większość z budowanych mieszkań ma mieć małą powierzchnię w celu dostosowania ich do kieszeni potencjalnych młodych nabywców, kupujących po raz pierwszy. A więc mają to być mieszkania o niższej cenie wyjściowej. Oczywiście wszystko jest jeszcze w planach, lecz już określane jest jako bardzo nowoczesne, wręcz innowacyjne, a jak zwykle poitycy są takimi planami zachwyceni. Próbuje się tu upiec wiele pieczeni na jednym ogniu. Fakt, że taki duży, bo ponad 70-akrowy teren jest wyjątkowy choćby z racji powierzchni. Do tego przecież powstaje prawie w samym środku wielkiej aglomeracji. Jest więc się czym pochwalić. Są większe plany, aby na wschodzie zbudować nowe 64-akrowe zielone pola pod nazwą “Zielona Oaza”, a w niedalekiej odległości jest dodatkowa duża parcela ziemi należąca obecnie do Canada Lands Corporation, która ma być gotowa na następny duży projekt w ciągu najbliższych 5 lat. Oczywiście ukończenie całego projektu zajmie wiele lat: samo oczyszczanie placu budowy zajmie ponad dwa lata, a także potrzebny jest czas na uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód na projektowane budowy. Wydaje się, że wszelkie konsultacje z miastem dobiegły już końca, pozostaje tylko czekać na końcowe prace architektoniczne. Oczywiście wielu okolicznych mieszkańców nie jest zbyt zachwyconych takim obrotem sprawy, albowiem na pewno zakłóci im to dotychczasowy spokój, a budowa będzie uciążliwa dla całej okolicy. Później spodziewać się można dużo większego tłoku nie tylko w parkach, ale na ulicach. Proponowane pozszerzenie Mississauga Road na razie nie przeszło, ale w momencie kiedy będzie duży ruch kołowy na pewno do tego się powróci. Co na to mieszkańcy tej drogiej dzielnicy? Na pewno nie będą zachwyceni. Życząc Państwu udanych poszukiwań odpowiedniej nieruchomości, zachęcam do skorzystania z naszego pośrednictwa przy okazji zakupów wszelkiego ich typu. Oczywiście po więcej informacji, prosimy o kontakt bezpośredni. Na pewno dosświadczony agent pomoże Wam w wyborze. Wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Dla wielu klientów jest to znaczna kwota, którą możemy Państwu wyliczyć przed zawarciem umowy. Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo bilet losujący. Pośredniczymy również w sprawach kupna zupełnie nowych nieruchomości, prosto od dewelopera, a także pośredniczymy w sprzedaży nabytego prawa do zakupu, np. mieszkania w niewybudowanym jeszcze, czy też niezarejestrowanym budynku. We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole "co dwie głowy to nie jedna". Ryszard Sobolewski GoWest Realty Ltd, Brokerage

