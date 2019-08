Morawiecki przyznał, że nie jest najlepszym premierem Mateusz Morawiecki wystąpił w programie “Fakty po faktach” w TVN24, w którym został zapytany o kandydata Prawa i Sprawiedliwości do objęcia stanowiska premiera po wyborach. Zdaniem aktualnego szefa rządu, Jarosław Kaczyński spisałby się na tym stanowisku lepiej od niego. We wtorkowy wieczór nie dało się nie zauważyć, że premier Morawiecki w wywiadzie z Anitą Werner unikał odpowiedzi na trudne pytania. Gdy jednak dziennikarka spytała go, czy Jarosław Kaczyński mógłby być kandydatem na szefa rządu po jesiennych wyborach, ten natychmiast odparł: – Prezes Kaczyński byłby lepszym premierem ode mnie! WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.