Mordercy samobójcami – bilans: pięć osób nie żyje Dwóch młodych mężczyzn z Kolumbii Brytyjskiej podejrzanych o zamordowani trzech osób popełniło samobójstwo przez zastrzelenie się. Policja powiedziała, że ​​wygląda na to, że Bryer Schmegelsky i Kam McLeod nie żyli już od kilku dni, kiedy ich ciała znaleziono w środę, ale dokładny czas ich śmierci nie jest znany. Sekcja zwłok została wykonana przez lekarza z Manitoby. Policja powiedziała w poniedziałek w oświadczeniu, że istnieją wyraźne znaki, że młodzi mężczyźni żyli przez kilka dni podczas szeroko zakrojonych poszukiwań w pobliżu miasta Gillam. Policja RCMP powiedziała 25 lipca, że ​​potwierdzono, iż widziano mężczyzn w okolicy i wierzono, że wciąż przebywają w tym regionie. Policja powiedziała, że ​​znaleziono dwie sztuki broni palnej i przeprowadzono analizę kryminalistyczną w celu ustalenia ich związku z zabójstwami na północy Kolumbii Brytyjskiej. McLeod (19 lat) i Schmegelsky (18 lat) zostali oskarżeni o zabójstwo Leonarda Dycka, wykładowcy botaniki na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej, a także podejrzani o zabójstwo Amerykanki Chynny Deese i jej australijskiego chłopaka Lucasa Fowlera. „Śledczy oceniają teraz wszystkie przedmioty znalezione w Manitobie, a także analizują poprzednie ustalenia w sprawie zabójstw, aby móc wyjaśnić, co dokładnie stało się z Leonardem Dyckiem, Lucasem Fowlerem i Chynną Deese ”- oświadczyła policja. Burmistrz Port Alberni, w którym mieszkali obaj zbiegowie, powiedziała w poniedziałek w oświadczeniu, że ma nadzieję, że wyniki sekcji zwłok i inne informacje opublikowane przez RCMP odpowiedzą na niektóre pytania, jakie dręczą rodziny dotknięte tragedią. Wyraziła współczucie dla wszystkich bliskich ofiar i przypomniała mieszkańcom, że mieszkańcy Doliny Alberni mogą liczyć na wsparcie. Prokuratura BC powiedziała, że ​​zarzuty karne nie są stawiane, gdy oskarżony zostanie uznany za zmarłego. Wyniki autopsji zakończyły obławę, która rozpoczęła się 23 lipca, kiedy policja ogłosiła, że ​​Schmegelsky i McLeod są podejrzani o trzy zabójstwa. Młodych mężczyzn początkowo uważano za zaginionych, gdy znaleziono ich spalony samochód o kilka kilometrów od miejsca, w którym ciało Dycka zostało odkryte 15 lipca. Ciała Deese i Fowlera znaleziono na autostradzie Alaska, 470 kilometrów od miejsca, w którym znaleziono ciało Dycka, 19 lipca. Obława na McLeoda i Schmegelskiego doprowadziła do Gillam, gdzie znaleziono spaloną Toyotę Rav 4 należącą do Dycka. Policja rozpoczęła dwutygodniowe poszukiwania. Policja korzystała z dronów, psów, a nawet z pomocy Kanadyjskich Sił Zbrojnych, aby przeszukać dzikie tereny. Poszukiwania trwały do 31 lipca, a kilka dni później w rzece Nelson znaleziono uszkodzoną łódź z wiosłami. Policja powiedziała, że ​​przeszukanie rzeki nie przyniosło efektów. 6 sierpnia policja powiedziała, że ​​kilka przedmiotów związanych ze Schmegelskim i McLeodem znaleziono na brzegu rzeki. Ciała zostały odkryte następnego dnia, około kilometra od miejsca, w którym policja ​znalazła te przedmioty. Policja powiedziała, że ​​ustalenie motywu zabójstw może być trudne, ponieważ podejrzani nie żyją. Ojciec Bryera Schmegelsky’ego, Alan Schmegelsky, powiedział podczas obławy, że ​​jego syn sprawiał problemy wychowawcze. W oświadczeniu wydanym wcześniej ojciec McLeoda, Keith McLeod, stwierdził, że jego syn był „życzliwym, troskliwym, opiekuńczym młodym mężczyzną”. Historia tragedii Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

