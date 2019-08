Na świecie głośno o aferze w resorcie Ziobry Sprawa Łukasza Piebiaka to kolejna afera rządu PiS, o której rozpisują się największe światowe media, także za oceanem. Jak informował Onet, były już wiceminister sprawiedliwości miał stać za zorganizowaną akcją hejtu na sędziów nieprzychylnych wobec pisowskich zmian w sądownictwie. O aferze na łamach Onetu pisała Magdalena Gałczyńska. Były wiceszef resortu miał między innymi osobiście nadzorować akcję mającą na celu skompromitowanie szefa największego sędziowskiego stowarzyszeniu “Iustitia”. Choć Piebiak podał się do dymisji, afera z jego udziałem pokazuje mechanizmy przejęcia władzy przez PiS w wymiarze sprawiedliwości i ma szerszy kontekst. Jak pisaliśmy, do dymisji powinien podać się także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.



O sprawie szeroko rozpisują się największe światowe media i agencje prasowe. Niemiecki “Die Zeit” informuje o skandalu związanym z kampanią oszczerstw. Gazeta zauważyła, że Piebiak odpierał zarzuty i zapowiadał pozwanie Onetu za publikację o farmie internetowych trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości. Niemiecki publiczny nadawca radiowo-telewizyjny MDR pisał o “kampanii nienawiści” wobec sędziów, za którą stał członek rządu PiS. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.