Nadzwyczajne: pewien agent nieruchomości nie chce sprzedać domu!

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Natknąłem się niedawno na historię zupełnie bez precedensu: otóż pewien agent nieruchomości w Edmonton ma nadzieję, że jego wylistowany do sprzedaży dom się nie sprzeda!

Zacznijmy od początku: właścicielami tego domu jest starsze małżeństwo, już po osiemdziesiątce. Agent, który wystawił dom do sprzedaży, próbuje pomóc obecnym właścicielom, aby pozostali w swoim domu, albowiem ich dom zostal wystawiony jako sprzedaż bankowa przez instytucję finansową.

Otóż agent ów zorganizował szeroko zakrojoną kampanię pod nazwą “Go Fund Me”. Już na samym początku, w maju br. zebrano piętnaście tysięcy dolarów, a docelowo planowane jest zebranie 325 tysięcy.

W styczniu br. agent dostał listing do sprzedaży bankowej, a po pierwszych badaniach zobaczył, że małżeństwo to mieszka w tym domu od roku 1967. Dom jest już starszy, a został wybudowany w jeszcze starszej dzielnicy, gdzie była usytuowana farma mleczna już w roku 1905.

Dom oczywiście był spłacony, jednak w roku 2017 obecni właściciele zostali zmuszeni do wzięcia pożyczki na spłatę większych napraw swego starzejącego się domu. Ostatecznie zalegali ze spłatami dochodzącymi nawet do 50 tysięcy dolarów, oczywiście nie mieli funduszy na spłatę tych kredytów.

Po wystawieniu tej nieruchomości do sprzedaży, rzeczony agent bardzo przejął się całą sprawą, oraz rozgłosił temat wśrod swoich kolegów z biura. To bardzo poruszyło wszystkich, którzy się o tym dowiedzieli. Po spotkaniu się z właścicielami domu, widzieli jak bardzo są oni przywiązani do tej nieruchomości oraz jaki wpływ na ich dalsze życie może mieć wyprowadzka.

Właściciele opowiadali dawniejsze historie związane nie tylko z tym domem, ale i całą okolicą, pokazali malowidło (mural), które kiedyś wykonano na ścianie budynku, które zresztą widać z pokoju rodzinnego.

Wszyscy zainteresowani postanowili pomóc starszej parze, aby nie została ona wyrzucona z domu. A więc postanowiono zebrać całe 325 tysięcy dolarow, które bank żąda za tę nieruchomość, aby nie doprowadzić do ostatecznej sprzedaży.

Agent uważa, że ta piękna starsza para powinna mieć możliwość pozostania w swoim domu do kiedy będzie to tylko możliwe. Mają wszyscy nadzieję na zebranie odpowiedniej kwoty pieniędzy, aby wyczyścić wszystkie spłaty, doprowadzając do ponownego przejęcia tytułu własności przez obecnych właścicieli. Ostatecznie mogliby zostać dużo dłużej w tej nieruchomości, do momentu kiedy zdecydują inaczej, lecz nie zmuszani do jego opuszczenia przez bank czy sądy.

Sąd wyznaczyl termin 6 miesięcy na całą operację wyzbycia się zadłużenia. Oczywiście dom musiał zostać wystawiony do sprzedaży, lecz oczywiście jest próba jego zatrzymania i niedopuszczenia do sprzedaży.

Ostatecznie, rzeczona fundacja planuje wykupić tę nieruchomość I przekazać obecnie zamieszkującej starszej parze. Na razie wystarczy zdobycie około 50 tysięcy tak aby spłacić zaległości oraz wycofać sprzedaż bankową, przymuszoną przez instytucję finansową. Próbują zebrać więcej pieniędzy dla starszych ludzi tak, aby mogli tam mieszkać do momentu kiedy sami zdecydują się na przeprowadzkę. Oczywiście są też potrzebne pieniądze na dalsze remonty tego starszego już domu.

Agent wypowiedzial się nawet w wiadomościach telewizyjnych, że jest to jedyny dom, którego naprawdę nie chce sprzedać. Wszyscy, do których zwrócono się o pomoc, wspierają całą inicjatywę oraz zbiórkę pieniędzy na powstały fundusz.

W domu tym wychowano kilka pokoleń tej samej rodziny: dorosłe dzieci mają już dalsze potomstwo, czyli wnuki wlaścicieli, spędzono tam wiele świąt, jest dużo wspomnień. Dla wszystkich pozbycie się tej nieruchomości byłoby przykre oraz bardzo bolesne. Miejmy nadzieję, że akcja ratowania tej posiadłości zakończy się pozytywnie.

Życząc Państwu udanych poszukiwań odpowiedniej nieruchomości, zachęcam do skorzystania z naszego pośrednictwa przy okazji zakupów wszelkiego ich typu. Oczywiście po więcej informacji, prosimy o kontakt bezpośredni. Napewno doświadczony agent pomoże Wam w wyborze.

Wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Dla wielu klientów jest to znaczna kwota, którą możemy Państwu wyliczyć przed zawarciem umowy.

Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo bilet losujący.

Pośredniczymy również w sprawach kupna zupełie nowych nieruchomości, prosto od dewelopera, a także pośredniczymy w sprzedaży nabytego prawa do zakupu, np. mieszkania w niewybudowanym jeszcze, czy też niezarejestrowanym budynku.

We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”.

Ryszard Sobolewski

GoWest Realty Ltd, Brokerage