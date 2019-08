Najbezpieczniejsze miasta świata Tokio jest najbezpieczniejszym miastem świata – poinformowała w czwartek brytyjska Economist Intelligence Unit (EIU), firma zajmująca się prognozowaniem, badaniami i analizami ekonomicznymi. Spośród miast europejskich najwyżej sklasyfikowany został Amsterdam, który jest na czwartym miejscu. Economist Intelligence Unit przebadał pod kątem bezpieczeństwa 60 miast, wśród których zabrakło tych z Polski. W rankingu brano pod uwagę cztery rodzaje bezpieczeństwa: cyfrowe, infrastrukturalne, zdrowotne i osobiste. Oceniano zdolność miast do radzenia sobie z każdym rodzajem problemu – od katastrof żywiołowych po ataki cybernetyczne. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

