Najbogatsza rodzina świata 190,5 miliardów dolarów – na tyle szacowany jest majątek Waltonów, właścicieli sieci handlowej Walmart. To, według Bloomberga, daje im pierwsze miejsce na liście najbogatszych rodzin świata. I jak podkreśla agencja, w ciągu roku od publikacji poprzedniej edycji rankingu ich bogactwo rosło w niesamowitym tempie: 70 tys. dolarów na minutę, 4 mln dol. na godzinę, czyli ok. 100 mln dol. dziennie. Łącznie od czerwca 2018 r. wzbogacili się o ponad 39 miliardów dolarów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

