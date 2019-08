W tych miastach w Polsce zarabia się najwięcej Jastrzębie-Zdrój, Warszawa i Jaworzno – to czołówka miast z najwyższym przeciętnym wynagrodzeniem brutto w Polsce. Statycznie najmniej zarabia się w Grudziądzu. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Główny Urząd Statystyczny opublikował w piątek dane za 2018 rok obejmujące 66 miast na prawach powiatu, czyli między innymi dawne stolice województw oraz miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

