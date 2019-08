Nastolatka z Mississaugi zwyciężczynią Rogers Cup Już w pierwszym secie zakończył się finałowy mecz turnieju WTA na twardych kortach w Toronto. Przy prowadzeniu 3:1 kanadyjskiej nastolatki Bianki Andreescu doświadczona Serena Williams zrezygnowała z dalszej gry z powodu kontuzji. – Próbowałam, ale nie dałam rady – powiedziała zawiedziona Amerykanka. Williams po ok. 20 minutach gry usiadła na krześle i już się z niego nie podniosła. Rozpłakała się. Później tłumaczyła, że powodem wycofania się z dalszej rywalizacji jest ból pleców. – Przykro mi, nie byłam w stanie grać dzisiaj dalej. Próbowałam, ale nie dałam rady. To był trudny rok, ale nie przestanę walczyć – powiedziała ze łzami w oczach 37-letnia Amerykanka, triumfatorka 23 imprez wielkoszlemowych. Finał Rogers Cup: Bianca Andreescu (Kanada) – Serena Williams (USA, 8) 3:1 – krecz Williams. Finał trwał zaledwie 16 minut. To drugi tytuł 19-letniej Bianci Andreescu w karierze. Wcześniej w tym roku zwyciężyła w Indian Wells, przegrała natomiast finał w Auckland. Andreescu wygrała 17 kolejnych meczów. W tym roku mieszkanka z Mississaugi Andreescu pokonała na korcie siedem tenisistek z pierwszej dziesiątki rankingu WTA i w poniedziałek znajdzie się na 14 pozycji tego rankingu awansując o osiem pozycji. Puchar Rogersa był pierwszym turniejem Andreescu po kontuzji prawego ramienia, co było powodem jej rezygnacji z udziału we French Open w maju. Po tym, jak sędzia przewodniczący ogłosił krecz Williams, a Serena płakała na swojej ławce. Andreescu podeszła do niej, by ją pocieszyć, i przytulając powiedziała Williams jak bardzo ją podziwia. Ostatnim kanadyjskim triumfatorem Pucharu Rogersa był Faye Urban z Windsor, Ont. W 1969 roku pokonał w finale Vicki Bernera z Vancouver. Wtedy turniej był jeszcze rozgrywany na glinianych kortach i nazwany Canadian Open. W turnieju Rogers Cup w Toronto startowała 18-letnia Polka Iga Świątek, która w III rundzie stoczyła z Naomi Osaką zacięty bój, ale ostatecznie lepsza okazała się wiceliderka światowego rankingu zwyciężając 7:6 (7-4), 6:4. Noami Osaka to zwyciężczyni dwóch turniejów wielkoszlemowych, US Open w Nowym Jorku i Australian Open w Melbourne. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.