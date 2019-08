“Nic nie jesteś winny” – usłyszeli zadłużeni Kanadyjczycy Amerykański Chase Bank umożył wszelkie zaległe długi klientów dwóch kanadyjskich kart kredytowych w ziązku z tym, że zamyka swoją dzialalność na rynku kanadyjskim. Taką znakomią wiadomość usłyszeli klienci korzystający z Amazon.ca Rewards Visa i Marriott Rewards Premier Visa – byli mile zaskoczeni faktem, że saldo na ich kartach kredytowych zostało wyzerowane. Amerykański bank należący do firmy JPMorgan Chase & Co ogłosił w marcu 2018 r., że zamyka dwie karty Visa i opuszcza kanadyjski rynek kart kredytowych po 13 latach. W czwartek potwierdził, że umarza wszystkie zaległe długi klientów dwóch kanadyjskich kart kredytowych. Nie wiadomo jednak, czy obdarzeni tym prezentem nie będą musieli zadeklarować tych kwot jako dochodu i zapłacić od nich podatku. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

