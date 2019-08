Nie tylko morowe panny. Kim były kobiety Powstania Warszawskiego? Niemal co czwarty Powstaniec Warszawski był kobietą – sanitariuszką, łączniczką, żołnierką z karabinem na ramieniu. Brały udział w najważniejszych powstańczych działaniach na równi z mężczyznami. Dlaczego historia o nich zapomniała? „Uważa się, że sanitariuszka nie ma broni, więc to nie żołnierz, ale ja czułam się żołnierzem” – opowiada w jednej z książek poświęconych Powstaniu Halina Jędrzejewska. Tyle że odczucia powstanek nie zawsze znajdowały uznanie u kronikarzy Powstania. Badaczka i autorka książki „Płeć Powstania Warszawskiego” Dominika Grzebalska wśród rażących przykładów pomijania kobiet w historii zrywu wymienia ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego: „Podczas gdy mężczyznom-dowódcom powstania poświęcono osobny fragment wystawy głównej, sylwetek dowódczyń Wojskowej Służby Kobiet próżno tam szukać. Poza nielicznymi wyjątkami kobiety funkcjonują w narracji muzeum przede wszystkim jako anonimowy aktor zbiorowy: bohaterskie łączniczki i sanitariuszki oraz wspierające powstańców cywilki”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

