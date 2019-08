Nie żyje twórca Królika Rogera i Różowej Pantery Richard Edmund Williams, kanadyjski reżyser i animator, trzykrotny zdobywca Oscara, zmarł w wieku 86 lat w Bristolu. Urodzony w Toronto animator, reżyser i scenarzysta był twórcą filmów “Who Framed Roger Rabbit” (1988), za który otrzymał dwa Oscary oraz animowanych fragmentów dwóch filmów z serii o Różowej Panterze (1975 i 1976). This slideshow requires JavaScript. Trzeciego Oscara (pierwszego chronologicznie – w 1973 roku) otrzymał za film “A Christmas Carol”. Był też laureatem nagród Emmy i BAFTA. Jego ostatnia animacja, nominowana do Oscara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany, to “Prologue” (2015). Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.