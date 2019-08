Nieruchomości wyjątkowe

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Jest wiele bardzo istotnych nieruchomości, które warte są obejrzenia. Z różnych powodów zresztą. Oczywiście w Europie jest ich bez liku, w każdym kraju, wiele jest dostępnych do oglądania właśnie z uwagi na osoby, które je kiedyś zamieszkiwały, czy tam były urodzone. Są też inne, pokazywane z innych względów historycznych. Oczywiście, na Starym Kontynencie przywykliśmy wręcz do powszechności takich obiektów, które można zwiedzić. Na kontynencie amerykańskim jest ich znacznie mniej, oczywiście z uwagi na krótszą historię, ale też mniejszą dostępność takich obiektów la zwiedzająych.

Są też takie nieruchomości, którymi zainteresowano się z uwagi na ich zaistnienie w literaturze, gdyż akcja popularnej powieści rozgrywała się wlaśnie tam.

Przykładem niech będzie dom Mercera Williamsa, który jest bardzo popularną atrakcją turystyczną w mieście Savannah, w Stanie Georgia, dom, który według opisu należał do centralnej postaci z książki tego autora, pt “Midnight in the Garden of Good and Evil”. Książka ta była bardzo popularna w roku 1994, utrzymywała się na liście bestsellerów przez ponad 200 tygodni, a później zaadaptowan ją na scenę oraz film, wyreżyserowany przez Clinta Eastwooda. Oczywiście cała ta sprawa przyciągnęła bardzo dużo turystów do miasta właśnie z tego powodu.

Dom, który został opisany w tej powieści, zostal odrestaurowany przez Jima Williamsa, który był bardzo znanym oraz cenionym restauratorem. Zaczął swoje prace już w roku 1955, mając 24 lata, a przez następne 30 lat przeprowadził renowacje w ponad 50 domach właśnie w miejscowości Savannah oraz okolicach.

Najpiękniejszym odrestaurowanym domem był ten przy 429 Bull Street, w historycznej dzielnicy Savannah. Stał niezamieszkały przez około 10 lat zanim zakupiony został w 1969 roku za kwotę 55 tysięcy dolarów. Później prace remontowe trwały ponad dwa lata. Dom został odnowiony pięknie, a sam Williams promując go w broszurze napisał, że zapragnął go posiąść jak tylko go zobaczył. Miał w sobie coś bardzo przyciągającego.

Niestety niedługo po ukończeniu renowacji, w maju 1981 roku, całe życie tego restauratora zostało zupełnie odmienione, kiedy to Williams zastrzelił swojego 21-letniego pracownika właśnie w tym domu.

Twierdził, że działał w obronie własnej, jednak niedługo po tym zostal skazany, a zmarł wkrótce później, w wieku 59 lat.

Dom ten należy obecnie do siostry Williamsa, a ta z kolei zdecydowała się na udostępnienie tej posiadłości dla szerokiej publiczności. Oczywiście jedną z podstawowych atrakcji jest sam fakt morderstwa, czy zabójstwa w tym domu, poza licznymi wystawionymi do oglądania dziełami sztuki.

Jest wiele wyjątkowych dzieł, w tym XVIII- i XIX-wieczne portrety angielskie oraz amerykańskie, porcelana, czy piękne mahoniowe schody rzeźbione przez budowniczych okrętów ze stanu Maine, witrażowe okna.

Wśród odwiedzających należy odnotować takie osobistości jak Magaret Thatcher, Jacqueline Kennedy-Onassis, czy Ladybird Johnson oraz Colin Powell.

Wśród fotografii można zobaczyć oczywiście samego Williamsa, oczywiście z lat bardziej szczęśliwych, oraz aktorów Clinta Eastwooda I Kevina Spacey’ego, którzy grali w filmie kręconym w tym domu.

Oryginalnie dom wybudowany był w roku 1860, później wykończenie zaniechano w okresię wojny, a ostatecznie ukończono jego budowę w 1868 roku.

Dom posiada wysokie pułapy (sufity), 15-stopowe, a wejście ma wysokość 60 stóp, jest wyłożone ceramiką, wyprodukowaną w Szkocji, w miejscowości Stoke-on-Trent.

Przez wiele lat dom służył restauratorowi Williamsowi jako baza do jego pozostałych poczynań, w tym do prowadzenia sklepu z antykami oraz pamiątkami. Chyba jednak produkcja filmowa, a nie sama powieść, oraz historia związana z morderstwem bardziej przyciąga tu turystów, niż cokolwiek innego.

