Niesamowite spotkanie pielęgniarki i polskiego żołnierza po prawie 75 latach Maria Kowalska była w czasie wojny 21-letnią pielęgniarką, która pomagała rannym w bitwie o Monte Cassino. Wśród nich był Wacław Domagała, wówczas nastoletni chłopak, który w wyniku odniesionych ran stracił nogę. Po prawie 75 latach para spotkała się w domu opieki w Wielkiej Brytanii – czytamy na stronach "DailyMail". Ostatni raz Kowalska i Domagała widzieli się we włoskim szpitalu w 1944 roku. Para spotkała w brytyjskim domu opieki społecznej w pobliżu miejscowości Newton Abbot, gdzie kierowani są polscy weterani, którzy służyli pod brytyjskim dowództwem. Do spotkania, które opisuje dziś "DailyMail" doszło w 2017 roku, kiedy do domu opieki trafiła Maria Kowalska. Wacław Domagała, który ma teraz 94 lata, przyznaje, że nigdy nie zapomniał "anioła", który pomagał mu w powrocie do zdrowia niemal 75 lat wcześniej. Dlatego poznał ją już następnego dnia po przyjęciu jej do domu.

