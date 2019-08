Niezwykła akcja Polaków na Islandii Nieprawdopodobnie się zorganizowali. Nie patrząc na porę dnia ruszyli na pomoc grupie ponad 50 grindwali, które utknęły na kamienistej plaży niedaleko Keflaviku. Część nie zważała na policję, która nie pozwalała się zbliżać. – Widok był straszny, to była tragedia. Pękło mi serce jak usłyszałem te dźwięki, jakie wydawały delfiny – opowiadają nam Polacy. Za tę spontaniczną akcję na jednej z facebookowych grup zebrali ogromne brawa. Grindwali było ponad 50. Tydzień wcześniej były w porcie w Keflaviku. – Wypłynęły i fajnie się bawiły. Ludzie przyjeżdżali je oglądać, robili zdjęcia – opowiada naTemat Marcin Kozłowski, który od 14 lat mieszka na Islandii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.