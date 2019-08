Norweska agencja: 8 sierpnia odnotowaliśmy dwa wybuchy na północy Rosji Na poligonie rosyjskiej marynarki wojennej w Nionoksie nad Morzem Białym zarejestrowaliśmy dwie eksplozje, z których druga zbiegła się w czasie ze zgłoszonym wzrostem promieniowania – podała w piątek niezależna norweska agencja badań geologicznych Norsar. Dotychczasowe informacje mówiły o jednym wybuchu, w wyniku którego zginęło pięć osób. Przedstawiciel władz obwodu archangielskiego zaprzeczył doniesieniom o drugiej eksplozji. Według norweskiej agencji Norsar pierwszy wybuch miał miejsce ok. godz. 6 czasu UTC (8 czasu polskiego). “Sygnały infradźwiękowe zarejestrowane w Bardufoss w okręgu Troms w Norwegii wskazują, że do drugiej eksplozji doszło około dwie godziny później” – napisano na stronie Norsaru. – Zarejestrowaliśmy dwie eksplozje, z których druga zbiegła się w czasie ze zgłoszonym wzrostem promieniowania – powiedziała agencji Reutera prezes Norsaru Anne Stroemmen Lycke. Dodała, że drugi wybuch został wykryty tylko przez działające na podczerwień czujniki ciśnienia powietrza, a nie przez sejsmiczne monitory, wychwytujące drgania ziemi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.