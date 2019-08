Nowe firmy sprzedaży nieruchomości Z cyklu: Domowe ciekawostki W obecnych czasach wiele jest nowo powstających małych firm zajmujących się sprzedażą nieruchomości. Wielu otwierających te firmy nie chce dzielić się dochodami z innymi; takie firmy jak Remax czy Royal Lepage mają przecież wysokie koszty, które płaci się firmom za tzw. royalties, czyli markę, używalność nazwy, reklamę itd. A przecież każdy oddział ma “podnazwę”, a właścicielem jest zupełnie inna osoba. Są oczywiście firmy, które wchodzą na rynek jako zajmujące się wyłącznie luksusowymi nieruchomościami i z takimi chcą być kojarzone. Kilka lat temu na rynek kanadyjski weszła firma Sotheby’s International, która przecież kojarzona jest przede wszystkim ze sprzedażą dzieł sztuki. Ostatnio Sotheby’s International Realty Canada została sprzedana firmie Dundee Corporation, należąca do torontońskiej grupy Peerage Realty Partners Inc. Oczywiście nie podano wartości kontraktu, a przejęcie firmy miało nastąpić 17 maja br. Sotheby’s będzie działała w sposób niezależny od Peerage, ale nowym prezydentem firmy zostanie jeden z dyrektorów firmy Peerage, Don Kottick, który jest już można powiedzieć weteranem od spraw nieruchomości, a do niedawna był dyrektorem ogólnokrajowego zrzeszenia agentów pod nazwą CREA. Był on również prezydentem instytutu od spraw nieruchomości oraz dyrektorem torontońskiego zrzeszenia, czyli Toronto Real Estate Board. Frima Sotheby’s zrzesza 540 agentów w 32 biurach nieruchomości, wartość transakcji w ostatnim roku wyniosła około 5 miliardów dolarów, a wszyscy ci przejęci agenci dostaną możliwość pozostania w dotychczasowej firmie. Sama nazwa Sotheby’s przyciąga uwagę wielu bogatych klientów, a to oczywiście z uwagi na dotychczasowy dorobek firmy w handlu dziełami sztuki. Nazwa rozpoznawalna jest na całym świecie. Firma jest w ten sposób bardzo “międzynarodowa”. To był główny powoód, który spowodował ogromne zainteresowanie nowych inwestorów z Toronto, którzy spodziewają się pozyskania właśnie niszowej, luksusowej części rynku nieruchomości. Oczywiście firma stawia na wysoki profesjonalizm oaz bardzo szeroko zakrojoną reklamę. Sotheby’s jest jedynym oddziałem w Kanadzie zajmującym się sprzedażą nieruchomości, a firma zajmująca się aukcjami dzieł sztuki ma oddziały w 72 krajach na całym świecie. W Kanadzie firma spodziewa się podwojenia dotychczasowych obrotów rocznych, z uwagi na pojawienie się na rynku dużej liczby domów bardziej luksusowych. Oczywiście, zawsze kojarzona była z luksusem oraz dużymi pieniędzmi, a na taki rynek właśnie liczy uderzając w klienta najbogatszego. Firma, która przejęła Sotheby’s, Peerage Realty została założona w roku 2007 przez Private Equity Firm Peerage Capital. Od razu postanowiono dołączyć do tych, zajmujących się jak najdroższymi nieruchomościami, których sprzedaż przynosi ogromne zyski. Nasza firma GoWest posiada w swojej ofercie również bardzo wysoko wycenione nieruchomości, które sprzedajemy z powodzeniem, a kupującymi są również klienci firmy Sotheby’s albowiem odpowiednia prezentacja na rynku jest bardzo istotna, a taką oczywiście zapewniamy. Życząc Państwu udanych poszukiwań odpowiedniej nieruchomości, zachęcam do skorzystania z naszego pośrednictwa przy okazji zakupów wszelkiego ich typu. Oczywiście po więcej informacji, prosimy o kontakt bezpośredni. Na pewno doświadczony agent pomoże Wam w wyborze. Wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Dla wielu klientów jest to znaczna kwota, którą możemy Państwu wyliczyć jeszcze przed zawarciem umowy. Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo bilet losujący. Pośredniczymy również w sprawach kupna zupełnie nowych nieruchomości, prosto od dewelopera, a także pośredniczymy w sprzedaży nabytego prawa do zakupu, np. mieszkania w niewybudowanym jeszcze, czy też niezarejestrowanym budynku. We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”. Ryszard Sobolewski GoWest Realty Ltd, Brokerage Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Ryszard Sobolewski Website Od Ponad 10 Lat Zwiazany z Firma GoWest Realty Ltd.,,Brokerage, Najstarszym Biurem Polonijnym Na Rynku Nieruchomosci W Okolicach Toronto. Sprzedaz, Kupno, Wynajmem Lokali, Rowniez Komercyjnych. Pracuje wspolnie z Malzonka, Malgorzata. Nasze motto:“Co Dwie Glowy To Nie Jedna!”. Bezplatne Porady. Search

