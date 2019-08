O co chodzi z czarno-żółtymi flagami na Pomorzu? Kto ten weekend spędzał na Pomorzu, temu mogły rzucić się w oczy powiewające w bardzo wielu miejscach czarno-żółte flagi. To symbole narodowe Kaszubów, którzy 18 sierpnia dumnie obchodzą Swiãto Kaszëbsczi Fanë. Ta nazwa w języku kaszubskim oznacza oczywiście Święto Flagi Kaszubskiej. Obchodzone jest 18 sierpnia, gdyż tego dnia przypada rocznica przełomowego Zjazdu Kaszubów z 1929 roku, podczas którego obecna wersja flagi po raz pierwszy zawisła publicznie w Kartuzach. Niestety, spotkało się to z wrogą reakcją ze strony organów ówczesnego państwa polskiego, które w odrębności Kaszubów widziało zagrożenie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.