O. Grzegorz Kramer:"Nie godzę się na wykorzystywanie świętości". Marsz Równości zostanie zapamiętany dzięki zdjęciom 15-letniego Jakuba Baryły, który w posągowej pozie, z wyciągniętym krzyżem próbował nie dopuścić do przejścia manifestacji. Dziecko o narodowych sympatiach dla prawicy stało się już bohaterem. Na takie wykorzystywanie krzyża zareagował jednoznacznie o. Grzegorz Kramer. "Nie godzę się na wykorzystywanie świętości do walki z drugim człowiekiem" – napisał jezuita na swoim profilu na Facebooku. Zdaniem o. Kramera, |znów krzyż stał się głupstwem w oczach pogan, tym razem za sprawą chrześcijanina". Duchowny sugeruje, że ktoś młodemu człowiekowi musiał tę akcję podpowiedzieć. Ma nadzieję, że nie był to człowiek dorosły.

