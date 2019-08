O stawaniu się

Z cyklu: Lepsze życie

Życie nas kształtuje. Stajemy się jacyś w pewnej mierze dzięki okolicznościom naszego życia, dzięki zdarzeniom, które w nim następują, ludziom którzy się pojawiają. Prawdziwsze jest jednak stwierdzenie – dzięki naszym reakcjom na to, co nas spotyka, dzięki naszym wyborom.

Oglądałam ostatnio film „On becoming Astrid Lindgren” – film, który pokazuje młodzieńcze lata Astrid i wydarzenia, na które odpowiadała tak, że w konsekwencji budziła w sobie wspaniałą twórczynię literatury dla dzieci. W filmie pokazana jest autorka już w podeszłym wieku, kiedy czyta listy od dzieci. W jednym z nich jakiś chłopiec napisał, że dzięki temu, co ona napisała w książce „Bracia Lwie Serce”, że „czasami po prostu musisz coś zrobić”, on to zrozumiał i łatwiej jest mu w taki sam sposób postępować. Astrid mogła tak pisać, bo sama się tego nauczyła, sam wiedziała, że musi zrobić pewne rzeczy. Życie jej nie rozpieszczało, niektóre wybory podyktowane były koniecznością, jednakże w konsekwencji tych wyborów jej serce było na tyle czyste, że mogła pisać te piękne książki. Każdy z nas mógłby spojrzeć na swoje życie jak na książkę, która czegoś nas uczy, za sprawą której doświadczamy kolejnych stopni rozwoju, uczymy się czegoś istotnego. Prze całe życie stajemy się sobą.

Michał Zawadka napisał książkę „Chce być kimś! Czyli jak osiągać cele w czasach gdy wszyscy dookoła mają wywalone.” Szanuje mojego znacznie młodszego kolegę za jego pracę z młodzieżą, jednakże nie jestem zachwycona tym tytułem i jego przesłaniem. Sprawdziłam, że „mieć wywalone” (Ach gdzie te czasy, kiedy książki musiały być napisane językiem literackim…) to znaczy „nie przejmować się”. Oczywiście wolałabym język pozytywny i… to nie jest prawda, że nikt się dookoła niczym nie przejmuje. Jednak nie to budzi przede wszystkim moją wątpliwość. Budzi ją tytuł główny: „Chce być kimś”. To tak jakby kimś trzeba było się stawać. W każdym momencie jesteśmy kimś, mamy wartość nierozłącznie z nami związaną, niezależnie od tego jaki zawód wykonujemy i czy już w pełni rozwinęliśmy swój potencjał. „Jesteś kimś” – chciałabym powiedzieć tym młodym ludziom – jesteś kimś już w tym momencie, jesteś człowiekiem w drodze. Twoja wartość nie wzrasta, kiedy się rozwijasz czy zdobywasz szczyty. Wzrasta twoje doświadczenie, odsłaniają się kolejne strony twojej historii, może świat dostaje o tobie nową wiadomość. Jednak zawsze jesteś jednakowo ważny, jednakowo wartościowy. Myśle, że to samo można powiedzieć również ludziom dorosłym. Rozwój osobisty, droga do siebie, stawanie się to po prostu cel ludzkiego życia, każdego życia, to posuwanie się po spirali rozwoju.

Praca nad stawaniem się nigdy się nie kończy. Życie wciąż stawia na naszej drodze ludzi, wciąż pojawiają się jakieś zdarzenia, na które trzeba odpowiedzieć, i jeśli wszystko idzie dobrze, stajemy się coraz bardziej sobą ale w coraz szerszym kontekście. Pięknie opisała ten proces Michele Obama w książce „Becoming. Moja historia”. Becoming czyli stawanie się.

Pokazała jak kolejne fazy jej życia pozwoliły jej dojrzewać, stawać się – najpierw sobą, potem budować wspólnie z Barackiem ich własne „my” aż wreszcie wychodzić poza własną osobę – w kierunku czegoś więcej. Autorka sama pisała o tym, że wraz z wiekiem ten jej rozwój stawał się coraz bardziej świadomy. I tak to powinno idealnie wyglądać. Coraz bardziej powinniśmy przejmować odpowiedzialność za świadome stawanie się sobą czyli rozwijać własny potencjał, dawać sobie i światu to, co mamy najlepszego. Jednocześnie jednak wzrastać powinno nasze rozumienie samego procesu życia. Powinniśmy się stawać coraz bardziej otwarci na doświadczanie życia ale jednocześnie coraz bardziej współczujący w stosunku do innych istnień. Stając się człowiekiem w nieunikniony sposób stajemy się jednością z całym światem, a nawet wszechświatem. To jest najwyższy poziom istnienia… tak, jak to dziś rozumiemy.