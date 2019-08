Obchodzili w lesie urodziny Hitlera. Sąd rozwiązał stowarzyszenie Duma i Nowoczesność. Sąd Rejonowy w Gliwicach zdecydował o rozwiązaniu stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Jego członkowie w maju 2017 r. uczestniczyli w sfilmowanych przez TVN obchodach urodzin Adolfa Hitlera. O rozwiązanie stowarzyszenia wnioskowała prokuratura oraz starosta wodzisławski – to w Wodzisławiu Śląskim mieści się siedziba stowarzyszenia, a “obchody” odbywały się w lesie w pobliżu tego miasta. Sąd uznał, że przedstawiciele stowarzyszenia znali program spotkania w wodzisławskim lesie, a głównym organizatorem był szef Dumy i Nowoczesności Mateusz S., który rozsyłał zaproszenia. Na obchody zostało zaproszonych 11 członków organizacji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

