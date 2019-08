Obiecujący początek ME polskich siatkarek Od zwycięstwa nad Słowenią 3:0 (25:12, 25:22, 25:23) rozpoczęły polskie siatkarki rywalizację w grupie B mistrzostw Europy. Mimo wyraźnej przewagi, Biało-Czerwone zafundowały kibicom w trzecim secie emocje, wykorzystując dopiero szóstą piłkę meczową. W sobotę gospodynie zagrają z Portugalią. Biało-Czerwone już w pierwszym secie zaprezentowały się doskonale. Zagrały bardzo skutecznie w ataku, a przede wszystkim w bloku. Po ledwie kilku chwilach prowadziły już 8:3, by następnie sukcesywnie powiększać swoją przewagę. Po siedem punktów w tej partii zdobyły Kąkolewska i Smarzek-Godek. Drugi set nie był już taki łatwy. Dobra seria podopiecznych trenera Nawrockiego zaczęła się dopiero przy stanie 12:12. Dwa punkty Smarzek-Godek dały im prowadzenie, którego nie oddały do samego końca. Słowenki mocno naciskały w końcówce, ale w kluczowych wymianach Biało-Czerwone były w stanie zachować zimną krew. Po tym jak rywalki dwukrotnie zatrzymały blokiem Smarzek-Godek, sprawy w swoje ręce wzięła zaledwie 18-letnia Stysiak, zdobywając dwa ostatnie punkty. Trzecia partia miała być formalnością, ale Polki same zafundowały sobie emocje. Początek był dobry, a w rolach głównych ponownie wystąpiły Smarzek-Godek i Kąkolewska. Ich skuteczna gra zaowocowała prowadzeniem 10:3, co pozwoliło gospodyniom na spokojną grę. Przy prowadzeniu 18:9 w poczynania Polek wdarło się jednak rozprężenie. Rywalki rozpoczęły pogoń, a Biało-Czerwone miały problem z zamknięciem spotkania, mimo prowadzenia 24:18. Ostatecznie dokonały tego przy szóstym meczbolu, wygrywając do 23. W innych meczach grupy B Belgia pokonała Ukrainę 3:0 (25:10, 25:19, 25:22), a Włochy rozbiły Portugalię 3:0 (25:15, 25:14, 25:13). Do 1/8 finału awansują cztery najlepsze zespoły z każdej grupy. Po raz pierwszy do walki o medale Starego Kontynentu stanęły aż 24 reprezentacje. Oprócz Polski, gospodarzami imprezy są Węgry (Budapeszt), Słowacja (Bratysława) oraz Turcja (Ankara), która gościć będzie fazę finałową. Polska – Słowenia 3:0 (25:12, 25:22, 25:23). Polska: Joanna Wołosz, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Agnieszka Kąkolewska, Martyna Grajber, Natala Mędrzyk, Malwina Smarzek-Godek – Maria Stenzel (libero) – Marlena Kowalewska, Klaudia Alagierska, Magdalena Stysiak, Aleksandra Wójcik, Paulina Maj-Erwardt (libero). Słowenia: Eva Mori, Sasa Planinsec, Ana Marija Vovk, Iza Mlakar, Tina Grudina, Lana Scuka – Veronika Mikl (libero) – Sara Najdic, Monika Potokar, Daria Erzen, Zana Sporer Zdovic, Leja Lezenic. Grupa B rozgrywa swoje mecze w łódzkiej Atlas Arenie. W sobotę Polska zagra z Portugalią. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

