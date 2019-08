Obłudne westchnienie Kaczyńskiego

Po co szczuć wyłącznie na środowiska LGBT, skoro można przy okazji także na Unię Europejską i sądy? Jarosław Kaczyński wymyśla kolejnego wroga, a potem wskazuje go ludziom palcem i daje sygnał do ataku.

– Gdyby to ode mnie zależało, no to byłoby jasne – oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński, gdy na pikniku rodzinnym w Zbuczynie któraś z uczestniczek zapytała go „co zamierza zrobić z tymi z tak zwanymi marszami równości”. – My się na to jako Polacy nie zgadzamy – ciągnęła dalej kobieta, a Kaczyński pospieszył z zapewnieniami, że gdyby tylko mógł, to by tych marszów zakazał. Tak jak to zrobił jego świętej pamięci brat Lech, kiedy był prezydentem Warszawy.