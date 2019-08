Obrzezanie dziewczynek w Niemczech 15 tys. muzułmańskich dziewczynek w Niemczech grozi obrzezanie. Niemieckie prawo tego zabrania, ale nie prawo w kraju ich pochodzenia. Do procederu często dochodzi w czasie wakacji i wizyty w krajach pochodzenia.samowystarczalne. Krwawa tradycja obrzezania dziewczynek praktykowana jest jeszcze w około 30 krajach, Na całym świecie 200 mln kobiet i dziewczynek musi żyć z trwale okaleczonymi narządami płciowymi. Migracja do Europy wcale nie kładzie kresu tym praktykom. Pojawił się bowiem fenomen “wakacyjnego obrzezania”, WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

