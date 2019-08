Obrzydliwe kłamstwo posła Piotrowicza Jeśli chodzi o posłów Prawa i Sprawiedliwości, już dawno wyzbyliśmy się złudzeń, że w swoim zachowaniu mogą być dla kogokolwiek wzorem do naśladowania. Jednak to, co właśnie zostało ujawnione w kwestii tłumaczeń posła Stanisława Piotrowicza, stawia go na podium najbardziej obrzydliwych postaci polskiej polityki. Nie dosyć bowiem że skłamał ratując swój wizerunek, nadszarpnięty udziałem w aferze samolotowej, to jeszcze bez cienia wstydu i zażenowania wymyślił sobie bajeczkę o lekach dla swojej chorej żony. – “To był wypadek losowy, stan wyższej konieczności” – przekonywał poseł PiS Stanisław Piotrowicz odnosząc się do doniesień, że wraz z żoną korzystał z lotu samolotem z właśnie zdymisjonowanym marszałkiem Sejmu. Był też na tyle bezczelny, że sugerował, że w zasadzie każdy potrzebujący szybkiego transportu mógłby zadzwonić do Kuchcińskiego i poprosić o przewózkę. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

