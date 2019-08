Odloty marszałka Kuchcińskiego Ponad 100 razy marszałek Kuchciński miał zamawiać loty, najczęściej na trasie Warszawa-Rzeszów-Warszawa – wynika z dokumentów, do których dotarli parlamentarzyści Platformy w ramach prowadzonych kontroli poselskich. – W październiku według zapotrzebowań można wyciągnąć wniosek, że niemal co drugi dzień miałyby się odbywać loty – twierdzi Marcin Kierwiński. Eksperci tłumaczą, że godzina lotu to koszt około 30 tys. zł. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

