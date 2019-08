Odpoczywać trzeba umieć. Nigdy nie było to tak ważne jak teraz. Żyjemy na takich obrotach, że prędzej czy później dochodzimy do ściany. Wyczerpuje nas stres. Co nas tak stresuje? Jak i kiedy powiedzieć: stop! Maria jest dziennikarką. W zawodzie od 20 lat, specjalizuje się w dziennikarstwie śledczym. Dużo wyzwań, zdobywanie informacji na ostatnią chwilę, nieustająca presja czasu. Maria to uwielbiała, przez 15 lat wyrobiła sobie nazwisko i pokaźnej grubości notes z telefonami informatorów, do których dostępu nie mieli inni dziennikarze. Ale żeby to osiągnąć, trzeba było pracować niemal non stop, nawet na urlopie, ciągle przynajmniej być pod telefonem, bo przecież w każdej chwili mógł zadzwonić ktoś z ważną informacją WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

