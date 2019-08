Odszedł nasz Przyjaciel i Autor Edward Wójciak Z niezwykłym smutkiem i ciężkim sercem żegnamy wyjątkowego Człowieka – bliskiego Przyjaciela i wieloletniego współpracownika “Gazety”, od której to współpracy zaczęła się jego rewelacyjna kariera literacka, pisarza, filmowca i wielkiej duszy Człowieka, blisko związanego ze swoim ukochanym rodzinnym miastem Tomaszowem Mazowieckim, laureata wielu nagród, m.n. Polonijnego Oscara – wiedeńskiej Złotej Sowy Edka Wójciaka który zmarł nagle w Polsce, w wieku zaledwie 71 lat, tuż przed wymarzonymi wakacjami ze swoją Ukochaną Agnieszką. Jesteśmy w szoku i na razie przekazujemy tę tragiczną wiadomość czytelnikom i miłośnikom książek, reportaży oraz artykułów Edka. Wkrótce zamieścimy obszerne wspomnienie o Nim. Najbliższym Edka składamy z głębi serca płynące wyrazy współczucia i łączymy się z nimi w bólu. Żegnaj, Przyjacielu i pisz nam dalej z nieba. Małgorzata P. Bonikowska i Zbigniew Bełz oraz Redakcja “Gazety” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.