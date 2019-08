Okazja do adopcji Agencja Toronto Animal Services będzie pobierać opłaty do 50 dol. za oddane do adopcji koty i psy do końca sierpnia. Do 1 września adopcja psów kosztuje 50 dol, a kotów 25 dol. plus podatki. W tę kwotę wliczony jest także koszt licencji. Regularne opłaty w centrum adopcyjnym wynoszą 235 dol. (samce) i 243 dol. (samice). Co jest włączone w tę niezwykle okazyjną opłatę adopcyjną? Badanie przez weterynarza, szczepienia, sterylizacja, mikroczip i ocenę zachowania. Dzięki temu można mieć pewność, że zabiera się do domu zdrowe i szczęśliwe zwierzę. Toronto Animal Services ma trzy schroniska: w północnej, wschodniej i zachodniej części Toronto. Oprócz kotów i psów, są również do adopcji inne zwierzęta, np. króliki, papużki i inne. Ze względu na coraz większą liczbę zwierząt schroniska nie są w stanie przyjąć wszystkich zwierząt, dlatego jest to świetna okazja, aby pomóc zatłoczonym schroniskom znaleźć domy dla mieszkających tam zwierząt, co zwolni miejsce dla innych. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

