Orkisz – pszenica przeszłości i  przyszłości

Z cyklu: Romans z historią

W rolnictwie panuje niepisane prawo zamiany jakości w ilość, odwrotnie niż w komunie. Ciągle zwiększa się wydajność większości produktów rolnych czy ogrodniczych, często przez manipulację genetyczną: rezultat końcowy jest taki, że produkty te mogą mieć mniejszą wartość odżywczą i choroboprewencyjną. Z drugiej strony, gdyby nie te procedury powodujące większą wydajność, dużo większy procent ludności świata chodziłby nie tylko głodny, ale także dużo więcej ludzi umarłoby z głodu. Manipulacje genetyczne prowadzą do tego, że nowy produkt zatraca szereg cech produktu, z którego wyszedł. Trzeba szukać i w tych sprawach złotego środka.

Ochrona dawnych odmian roślin

Dopiero pod koniec ubiegłego wieku nastąpiło pełne przebudzenie naukowców. By ochronić pewne produkty podstawowe przed kompletnym wyginięciem, całe ekipy agrobadaczy przeczesywują półdzikie tereny szukając podstawowych odmian wszystkich zbóż i innych roślin jadalnych i magazynują je w bankach genetycznych. Turcja jest jednym z najlepszych miejsc znaleziskowych. Najntensywniejsze poszukiwania są za „prarodzicami” ryżu – trudno się temu dziwić – to podstawowy pokarm połowy ludzkości, ale i tu poszukiwania nie są tak intensywne jak za nowymi gatunkami orchidei – inna nazwa storczyków. Znamy około 65 tysięcy gatunków w tej rodzinie kwiatów. To jedyny kwiat, który uzależnia niektórych tak jak haszysz czy LSD. Niektórzy poświęcają fortuny, często z narażeniem życia przeszukują puszcze i nieużytki na kilku kontynentach, a szczególnie w południowo-wschodniej Azji,, by znaleźć swoją własną odmianę i nazwać ją własnym nazwiskiem. I o dziwo, wielu ciągle się to udaje.

Różne gatunki pszenicy

Pszenicę znamy w różnych odmianach. Najpopularniejszą obecnie jest pszenica pospolita (triticum vulgare), najczęściej zwana nieco bardziej elegancko pszenicą chlebową. W starożytności rosnąca dziko pojawiła się niedługo po ostatnim zlodowaceniu Ziemi. Zidentykowana została na kilku stanowiskach archeologicznych okresu kamienia gładzonego. Na największym z nich o nazwie Çatalhöyük w tureckiej Anatolii, gdzie prace wykopaliskowe trwają do dzisiaj i będą trwały jeszcze wiele lat, już odkryto dwa gatunki odmiennych pszenic: płaskurkę i samopszę, a także dwie krzyżówki. Przypomnę, że krzyżowanie czyli hybrydyzacja roślin, to nie tylko skomplikowana manipulacja ludzka, ale w wielu wypadkach samoistny proces natury. W starożytnym Egipcie, Mezapotamii, Grecji znaną odmianą była pszenica emmer.

Historia orkiszu

Starożytny gatunek, który dotrwał do naszych czasów, to orkisz, naturalna krzyżówka, znana w Transkaukazji, czyli na terenach obecnej Gruzji, Armanii i Azerbejdżanu już w piątym tysiącleciu starej ery. Orkisz jest naturalną krzyżówką, nie wiemy na pewno z jakich innych pszenic. Jest najbliższy biologicznie pszenicy pospolitej i emmerowi, więc ich złączenie jest chyba najprawdopodobniejszą teorią, szczególnie gdy mowa o orkiszu znanym w Europie. Orkisz po łacinie triticum spelta, po grecku zeia, po angielsku spelt, po rosyjsku polba, to bardzo popularna pszenica przeszłości, szczególnie w ostatnich dziesięcioleciach kamienia gładzonego, który był dużo późniejszy w Europie niż w Azji Mniejszej i powoli jego uprawa posuwała się w czasie okresów brązu i żelaza z południowo-wschodniej na zachód Europy. Prawdopodobnie z Zakaukazia, podobnie jak winogrona, najpierw wiedza o nim i nasiona dotarły do starożytnej Grecji. Zboże to było w wielkim poważaniu w tym kraju, nazywano je podarkiem dla swego ludu bogini Demetry, karmiono nim atletów, podobnie jak później w Imperium Rzymskim był posiłkiem gladiatorów i uczestników sportów, na przykład wyścigu rydwanów przed ich występami.

W średniowieczu w wielu krajach europejskich stał się głównym produktem spożywczym i bardzo cenionym lekiem. W XII wieku słynna przeorysza Benedyktynek Hildegard von Bingen, chyba najgenialniejsza kobieta średniowiecza, pisała: „Orkisz jest najlepszym ziarnem zbożowym, działa rozgrzewająco i natłuszczająco … prowadzi do dobrej krwi, daje rozluźniony charakter i cnotę zadowolenia”. Dorzuca do tej wypowiedzi inne dobre charakterystyki zboża – razem wymieniła ich siedemnaście. Dziś naukowcy sprawdzają zasadność tych twierdzeń i, o dziwo, potwierdzają w pełni prawie wszystkie stwierdzenia tej mistyczki i pisarki średniowiecznej.

Walory orkiszu

Orkisz jest bardzo odpornym zbożem, rośnie nawet na nędznych górzystych i kamienistych polach. Znajduje wystarczająco pożywienia w glebie nawet gdy pozbawiony jest odżywki – wtedy wydajność jest mniejsza, kłosy mniejsze i krótsze łodygi. Odporny jest na choroby i zimno, a jednym z powodów jest to, że jego nasionka pokryte są ochronną łuską, co też hamuje inwazję wszelkich owadów i prawie wszystkich grzybów. Dlatego dotrwał do nas prawie niezmieniony od wielu tysięcy lat.

Dziś najwięcej oryginalnego orkiszu znajdujemy w niszach Alp i w górach północnej Hiszpanii, gdzie nic innego nie chce rosnąć. Nasiona tego dziko rosnącego zboża zaczęto używać w normalnych jego uprawach, nieco polepszając jego wydajność przez dobieranie gleby i używanie odżywek. Nawet ostatnio próbuje się uzyskiwać lepsze plony w procesie jego hybrydyzacji, tak że obecnie jego łodygi dochodzą do długości znanego nam zboża, do 150 cm, i często jest tak wydajny jak wspomniane zboże chlebowe. Nie potrzebuje dużo azotu, więc nawet na terenach ochrony wód może być uprawiany. Wysadza go się też tam, gdzie jest potrzeba zabezpieczenia się przed powodziami.

Z tej racji, że najwięcej dzikiego orkiszu rośnie w niszach Alp, najbardziej zaawansowane studia nad tą rośliną są w Szwajcarii i południowych Niemczech i na tych terenach znajdują się największe areały jego uprawy. Tu prawie we wszystkich sklepach spożywczych i piekarniach można już od dawna zaopatrywać się nie tylko w ziarno i mąkę orkiszu, ale i wszelkie wyroby i wypieki w formie ciastek, tortów, płatków, makaronów.

Wypieka się z niego przede wszystkim chleb i bułki, jest także składnikiem wielu innych pokarmów, na przykład kaszotta orkiszowego z dynią. Nawet niedojrzałe zasuszone ziarna są popularną odżywką na tych terenach. Orkisz zawiera ok. 46% skrobi, prawie 12% białka, prawie 3% tłuszczu i 2% składników mineralnych. Zawiera też wielokrotnie więcej witamin niż każda inna pszenica, najwięcej witaminy B1, B2, B6 i E. Ma przyjazne dla serca aminokwasy i nienasycone kwasy tłuszczowe. W mące z orkiszu jest dużo naturalnego kleju, co piekarze bardzo lubią. Chleb z orkiszu ma charakterystyczny orzechowy przyjemny aromat. Niezwykle ważnym jest duża koncentracja w nim kwasu krzemowego, tak ważnego dla skóry włosów i paznokcji, i prawdopodobnie dla mózgu, bo ma wzmaciać jego aktywność i koncentrację. Dużo jest w nim cynku, tak potrzebnego wątrobie. Ma też prawie trzykrotnie więcej wapnia, żelaza i potasu i pięciokrotnie więcej fosforu niż jest w mące, którą dziś kupujemy w sklepie. Miedź i żelazo są potrzebne organizmowi do produkcji czerwonych krwinek i pełnego dotlenienia organizmu. Minerały i metale jak magnez, miedź, fosfor cynk, wapień, selen nie tylko utrzymują nasze kości w dobrym stanie, ale czuwają nad rozwojem nowej tkanki kostnej w organiźmie, zapobiegają osteoporozie i, szczególnie w starszym wieku, zwalniają schorzenia kośćca.

Podliczono, że w 100 gramach niegotowanego orkiszu jest 70 gramów węglowodanów, czyli saharydów, w tym 54 g. skrobi, dużo błonnika nieodzownego w trawieniu wszelkich pokarmów, mało tłuszczu, bo ok. 3 g., dużo białka – 14,5 g., wody 11 gramów. Orkisz stał się dość szybko jednym z liderów naturalnych produktów, kiedy nie tak dawno nastała moda, czy mówiąc ściślej, uświadomienie sobie potrzeby zdrowego odżywiania, co zaowocowało intensywniejszą produkcją żywności ekologicznej. W wielu krajach, szczególnie Europy, a także Ameryki Północnej zaczęto uprawiać go w gospodarstwach ekologicznych.

Dotarłem do statystyki z roku 2007, podającej, że w Europie uprawy tej pszenicy to 18 tysięcy hektarów, podczas gdy w Polsce około 300 hektarów. Przypuszczam, że do obecnych dni areał ten się podwoił, lub nawet jest jeszcze większy. Zaczęto tworzyć różne odmiany orkiszu: jare, ozime, ościste i bezostne, ale na większości pól dominuje odmiana stara, niezmieniona. Właściciele tych gospodarstw pieją pochwały tego zboża dłuższe niż litania do wszystkich świętych – gdyby połowa tego była prawdziwa, to już byłoby to wspaniałe żródło pokarmowe. To idealne zboże dla diabetyków, alergików i ludzi odchudzających się.

W Polsce ważnym bodźcem wzmożonej uprawy tego zboża jest od niedawno zapoczątkowana produkcja z niego wódki. Nie piłem jej, nie znalazłem jej nawet nawet w kilku wielkich sklepach alkoholowych z dużą ilością produktów vintage, gdy ostatnio byłem w Polsce. Producenci w reklamach wychwalają swój produkt aż do ochrypnięcia. Cena jest dość przyzwoita: około 80 zł za 700-mililitrową butelkę tego specjału. Oczywiście słowo orkiszowa czy orkisz pojawia się na butelach największym i najgrubszym drukiem.

Oto cytat z reklamy jednego z producentów tego „eliksiru”: „Wódka Orkisz wytwarzana jest w małych ilościach podczas procesu powolnej destylacji, co gwarantuje jej niezrównaną łagodność, oraz subtelny niepowtarzalny smak.” Nie ma wyjścia, trzeba znowu wybrać się do Polski i skosztować tego specjału. Przyznam się, że w czasie jednej z wizyt w Polsce drobnym motywem jazdy do ojczystego kraju było spróbowanie innej wódki, produkowanej w jedynej w Polsce prywatnej gorzelni w Szczecinie, której tajemnicę produkcyjną miał znać jeden człowiek – jego właściciel, i w owym czasie przekazywał ją z racji swego podeszłego wieku swemu następcy. To tak zwana starka. Ze szwagrem żony oblecieliśmy wszystkie większe sklepy alkoholowe Warszawy, ale nie znaleźliśmy jej w nich. Jadąc w rodzinne strony koło Zamościa, zatrzymałem się w Lublinie z wizytą u kolegi i znalazłem ten produkt – niestety tylko najmłodszy, 15-letni. Zapłaciłem słono. Bardziej wyszukane roczniki trzydziesto- czy pięćdziesięciolatki rozkupowane są na pniu przez współczesną polską magnaterię finansową, docierają tylko do kilku sklepów specjalizujących się w drogich alkoholach. Tam są odkładane pod ladę dla stałych klientów. W zaciszu domu w London skosztowaliśmy z żoną ten produkt – nie zawiedliśmy się, był łagodny o specyficznym niewódczanym smaku, smakował jak koniak czy delikatny armaniak. Nie przypuszczałem, że po nabyciu tego nowego specjału będziemy z niego tak zadowoleni.

Jedne z najwcześniej uprawianych pól orkiszu były w historycznych Niederlandach, czyli obecnej Holandii, części Belgii i niewielkich północnych terenach dzisiejszej Francji i Niemiec. Prawie całe zbiory szły na produkcję narodowego drinku zwanego Jevener. Belgia wyłamała się z tej tradycji i używa obecnie orkiszu tylko do niszowej produkcji piwa. W Kanadzie jest osiągalny pod angielską nazwą Geneva lub francuską Genièvre przez licencjowanego producenta w Montrealu. Czy ten produkt kanadyjski ma coś wspólnego z orkiszem, to tylko chyba producent o tym wie. W Holandii ciągle jest produkowany z orkiszu – tych ludzi nie da się oszukać substytutem, bo użytkownicy dobrze znają jego smak – mogłyby powstać rozruchy, jak w dawnym Związku Sowieckim, kiedy próbowano ograniczać dostęp do alkoholu. Żona odwiedzając brata w Montrealu dowiedziała się, że rodzynki koloru złotego nasączone tym alkoholem są środkiem na problemy reumatyczne. A więc od kilkudziesięciu lat ona i ja przed śniadaniem zażywamy po łyżeczce tego zapobiegawczego dobra. Chociaż jestem niedowiarkiem i nie bardzo wierzę w te skutki medyczne, nie wzbraniam się, zażywam go co rano, bo to bardzo sympatyczny w smaku produkt.

Obecnie mamy problem z nabywaniem Genevy, bo kilka lat temu zdjęto ten produkt z listy alkoholi LCBO. Widocznie mieszkańcy Ontario są mało dokształceni w tej dziedzinie, małe były obroty. Ratunek znaleźlimy u przyjaciół, do niedawna aktywnych współpracowników “Gazety”, Eli i Jurka Szlachetków, którzy przenieśli się z naszego Miasta Lasu do maleńskiej wioszczyny oddalonej o ok. 750 km, położonej przy granicy z Quebekiem. Ilekroć ktoś z naszego miasta ich odwiedza, musi nam przewieźć kilka dużych butelek tego leczniczego płynu.

Wróćmy od alkoholi do produktów żywnościwych orkiszu. Trzeba nam chyba trochę poczekać, by nasz zwykły chleb codzienny i inne produkty z tego zboża nie tylko nas żywiły, ale zajęły się wieloma problemami, które dziś regulujemy pigułkami.

Władysław Pomarański