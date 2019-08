Orzechówka i inne sprawy świata

Z cyklu: Z 8. piętra

Właśnie mąż, kulinarno-, działkowo-, ogrodniczo-nalewkowy czarodziej, dokonał przelewu płynu z nabierającej właściwości nalewki z zielonych orzechów włoskich w celu oddzielenia go od orzechów. Te zasypał cukrem, a moim zadaniem było przepisanie etykietki z historią nalewki i co kiedy ma dalej nastąpić. Dość powiedzieć, że następna operacja w październiku, a moment używalności i uzyskania cech odpowiednich dla ratowania żołądka czy po prostu dla smaku, jeśli ktoś lubi, osiągnie w lutym 2020 roku. To wyrób dla cierpliwych, zresztą jeśli stoi dobrze schowany to i tak nie kusi, by skosztować, a chyba byłby dosyć wstrętny w smaku „po drodze”. Nie wiem, nie próbowałam, nawet mi to nie wpadło do głowy. Jednak taka nalewka oto pokazuje upływ czasu. Od wiosny do niemal wiosny następnej.

Nawet nalewka wymaga cierpliwości i czasu, co dopiero poważniejsze, trwalsze, istotniejsze przemiany jednego tworzywa w inne. Myślę tu o pracy u podstaw, tej kształtującej postawy obywatelskie, kształtującej szacunek dla dyskusji, dla innych, dla prawa, budującej rozważny stosunek do ludzi i wydarzeń. Cierpliwość jest kluczowa, nie pośpiech; umiejętność czekania, jak na owoce czy plony, których wzrastania, pomimo środków chemicznych, drastycznie się nie przyspieszy. Tylko żeby coś mogło wyrosnąć albo powstać, trzeba zacząć działania, tak jak na początku nastąpiło zebranie tych zielonych orzechów włoskich i zakup wódki, by je zalać. I już sobie to pracuje ileś miesięcy.

Takimi wspaniałymi gospodarskimi rzekłabym działaniami, taką pracą u podstaw są Kafejki Prawne, jak ta już dwuletnia w Opolu. Co miesiąc poza wakacjami i świętami pozwala obywatelom, zwykłym zjadaczom chleba spoza branży, spotykać się z sędziami, adwokatami, prawnikami różnych specjalności, by od środka, ze źródła poznać etos, tak, etos prawniczy, zasady, dylematy, dręczące środowisko pytania. By zadać pytania, dlaczego coś tak działa, a nie inaczej, po co jest państwo prawa i czego możemy od niego oczekiwać. Fantastyczne spotkania, odkrycia, odsłony prawników, ludzi, osobowości z krwi, kości, ze słowa i czynu, ze śmiechem i powagą. Kafejki Prawne dają zbliżenie do „kasty” sędziów, która okazuje się być nam bliższa, niż sądzimy, opierając się na niewiedzy, braku doświadczenia, mediach. Życzę opolskiej Kafejce Prawnej, która gościła znane nazwiska prawników z „jasnej strony mocy”, jak o nich mówią, sędziego I. Tuleję czy mecenasa i szefa Iustitii, K. Markiewicza, i te mniej znane, ale nie mniej ważne dla polskiej prawnej praktyki, kolejnych lat działalności pod życzliwym dachem jednej z restauracji w Opolu. „Matką” Kafejki jest sędzia Monika Ciemięga, a „ojcem” mecenas Jacek Różycki. To pomysł podpatrzony w Katowicach, a wszystko zadziało się po protestach pod sądami, które nota bene, w Opolu mają miejsce co czwartek… To długa droga, ale zasiane ziarno wiedzy, własnego doświadczenia, krytycznego myślenia na pewno wzejdzie krytycznym, myślącym, pytającym obywatelem. Długi proces, ale tylko tak można odbudować jakieś sensowne społeczeństwo, bo łatwo i szybko można przekupić, zbałamucić i osiągnąć użytkowe, doraźne cele. To praktyka, a jakże, skuteczna, ale niszcząca, taka na już, na jedną, dwie kadencje. I w takiej Polsce żyjemy.

Poczułam się bardzo zasmucona jako Polka, pamiętająca 1989 rok i ustrojowe przemiany, kiedy na ważnej międzynarodowej konferencji, Europejskim Forum Alpbach, odbywającym się od 1945 roku w Alpbach, świętuje się upadek muru berlińskiego jako jeden z tematów, nie wspominając o ruchu Solidarności, który ten wyłom w murze komunistycznego systemu najpierw uczynił. A przecież Polacy do 2015 roku pracowali na szacunek i dostrzeganie naszych dokonań, byliśmy wzorcem sukcesu gospodarczego, mentalnego, przykładem państwa demokratycznego narodzonego z dawnego obozu komunistycznego. To była długa praca. Wystarczyły cztery lata i nic z tego w pamięci tzw. Zachodu nie zostaje, bo Polska się zmieniła, cofnęła, straciła wspólny język z Europą. Ma wspólny język z Donaldem Trumpem, oczywiście na jego warunkach. Europa ma wspólny język z Donaldem Tuskiem jako Polakiem i wysokim urzędnikiem EU, bardzo serdecznie Tuska tam najwięksi Europy witali. Jeden Tusk to za mało.

2,5 tysięczne Alpbach w Tyrolu, zwane „wioską myślicieli” nie słucha już polskich doświadczeń, polskiego głosu. Przez dwa tygodnie filozofowie, politycy, biznesmeni, ludzie sztuki spotykają się w tej mieścince i próbują „ratować świat”, diagnozować jego stan, wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. Prześledziłam listy mówców na panelach w kilkudniowych blokach tematycznych w Alpbach, i oto ku mojej radości znalazłam jedno polskie! I to w bloku wydarzeń „Polityka i Prawo”, no jakżeby inaczej, dziś Polska jest antybohaterem jeśli idzie o przestrzeganie prawa, począwszy od byłej premier po Marszałka Sejmu, a te złe praktyki schodzą na dół. Profesor Mirosław Wyrzykowski, piękna postać, profesor prawa, wykładowca wielu uniwersytetów, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, były dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ale szefował też jednemu z departamentów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytutu Spraw Publicznych, działacz wielu innych instytucji, członek PAN, były doradca przy MSZ, przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Prawnych i tak dalej, i tak dalej. Pod jego kierunkiem nie tak dawno tytuł doktorski uzyskali Adam Bodnar, nasz RPO, ale i partner Roberta Biedronia, Krzysztof Śmiszek.

I oto pan profesor opowiadał Europie o stanie prawa w Polsce… Nie były to budujące informacje. Ale wiarygodne.

Tak oto znika nasz kraj z europejskiej pamięci jako ten, który ruszył stęchłe mury komunistycznego obozu swoją odwagą i Solidarnością, pociągnął za sobą mur berliński. Usuwani jesteśmy z listy gości różnych ważnych wydarzeń europejskich, bo kogo zaprosić, Kaczyńskiego, wielkiego demokratę? Morawieckiego, bajarza na każdy temat? Czy może pokrzykującego matacza, Dudę?

Zbliża się 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Z trudem, przy kiepskiej dyplomacji budowana jest lista gości. Mało mnie te dmuchane obchody interesują. Ten straszny moment sprzed 80 lat wolę przeżyć z muzyką, która łączy w bólu, smutku, daje refleksję. Czekam na koncert obywatela świata, Maestro Adama Makowicza. 1 września w Krakowie, w Centrum Kultury Żydowskiej. Bardzo symbolicznie.

Beata Dżon Ozimek