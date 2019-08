Ottawa dała miliard dolarów na komunikacje w Toronto Nowy peron zostanie zbudowany na zatłoczonej i za małej na tłumy pasażerów stacji metra Bloor-Yonge, ponieważ rząd federalny zadeklarował 1 miliard dolarów za komunikację miejską w Toronto. Pieniądze zostaną podzielone między ulepszenia na stacji Bloor-Yonge i SmartTrack Stations Program, w ramach którego powstanie sześć nowych stacji zbudowanych w korytarzach kolei GO Stouffville, Lakeshore East i Kitchener. Program ten wykorzysta istniejącą infrastrukturę kolejową do rozszerzenia opcji komunikacyjnych dla osób dojeżdżających do pracy. Rada miasta Toronto zatwierdziła oba projekty w kwietniu, domagając się od Ottawy finansowania z federalnego funduszu dotacji na infrastrukturę komunikacji publicznej. Władze prowincji i miasta Toronto zapewnią dodatkowe finansowanie. Prace na stacji Bloor-Yonge przewidują budowę dodatkowego peronu na linii 2 oraz szereg modyfikacji w celu poprawy bezpieczeństwa i wydajności na istniejącym peronie linii 1. Burmistrz John Tory nazwał dotację Ottawy kluczową ze względu na rosnącą populację w Toronto i wynikające z tego obciążenie zbyt przeciążonego systemu komunikacji, zwłaszcza na stacji metra Bloor-Yonge, przez którą przepływa ponad 200 000 pasażerów dziennie. „Do 2041 r. w regionie będzie mieszkało ponad 10 milionów osób, a to świetna wiadomość… ale musimy upewnić się, że istnieje infrastruktura, aby poradzić sobie z tym weostem populacji i wesprzeć ten wzrost” – powiedział Tory w poniedziałek na konferencji prasowej w Scarborough. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.