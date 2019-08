Owsiak nie wytrzymał w Kostrzynie. “Możecie mnie zarąbać, ale nie zamknięcie mi mordy!” “Co wy k***a do nas macie?” – grzmiał na scenie w Kostrzynie nad Odrą Jurek Owsiak. Gorzkie i ostre słowa były skierowane pod adresem polityków partii rządzącej. Takiego zakończenia jeszcze w historii festiwalu nie było. Owsiak tradycyjnie zakończył swoją imprezę przemową pełną przemyśleń i porad dla wielotysięcznego tłumu. Tegoroczna różniła się od poprzednich nagromadzeniem wulgaryzmów. Słychać było, że prezes fundacji WOŚP ma serdecznie dość tego, co robi PiS i ich sympatycy. Klął jak szewc. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

