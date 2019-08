Państwa G7 pomogą w walce z pożarami Amazonii Przywódcy państw grupy G7 zapowiedzieli w niedzielę ,że przygotowują pomoc dla Brazylii w walce z pożarami lasów Amazonii a także w likwidacji wyrządzonych przez nie szkód. Tymczasem armia i lotnictwo Brazylii przystąpiły do walki z żywiołem. Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że przywódcy G7 są bliscy porozumienia jak pomóc Brazylii. Dodał, że porozumienie dotyczyć będzie zarówno aspektów technicznych jak i finansowych tej pomocy “tak abyśmy mogli im pomóc w najbardziej skuteczny sposób”. Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że Niemcy i inne kraje będą rozmawiać z rządem Brazylii, po opanowaniu obecnych pożarów, na temat ponownego zalesiania Amazonii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

