Para z okładki płyty Woodstock 69′ po 50 latach nadal jest razem Para 20-latków z z okładki kultowego albumu z Woodstocku 69′ to Bobbi i Nick. Uczestnicy tego festiwalu po 50 latach są nadal razem w szczęśliwym związku małżeńskim. W 1969 roku w Bethel w Nowym Jorku odbył się festiwal Woodstock, który na zawsze zmienił oblicze muzyki i festiwali na świecie. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w historii. Trwający wtedy koncert został udokumentowany i wydany rok później, między innymi w formie albumu live. Do historii przeszła nie tylko muzyka zapisana na krążku, ale także sama okładka, na której widać przytuloną do siebie, okrytą kołdrą parę, stojącą na tle festiwalowego tłumu. Okazuje się, że Bobbi Kelly i jej chłopak Nick Ercoline nadal są razem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.