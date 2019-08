Coming out mera Ottawy, Pride w Ottawie i parada w Montrealu To był weekend równości w Ottawie i w Montrealu. W dniach 18-25 sierpnia w Ottawie odbywa się Capital Pride Festival, który zakończy się wielką paradą 25-go. W sobotę w gazecie “Ottawa Citizen” ukazał się artykuł pt. “Mayor Jim Watson: After 40 years, I’m opening the closet door” napisany przez burmistrza Ottawy Jima Watsona, który po 40 latach dokonał coming-outu i przyznał, że był i jest gejem. To bardzo osobisty i szczery tekst, który Watson kończy tak: “Ale jeśli mogę być tak odważny, by udzielić jednej porady tym, którzy nadal są w ukryciu: nie czuj się pod presją ani nie spiesz się się, aby dokonać comingoutu, ale nie czekaj 40 lat.” Reakcja na wyznanie mera Watsona był w 90 procentach pozytywna. Były komentarze od rodziców, których dzieci są gejami, od innych osób, które także ujawniły swoją orientację seksualną, a także polityków i wielu innych osób. Niedziela 18 sierpnia była ostatnim dniem 11-dniowego festiwalu w Montrealu. Tego dnia odbyła się wielka parada (36. jej edycja), w której udział wziął premier Justin Trudeau, lider NDP Jagmeet Singh, liera Partii Zielonych Elizabeth May i przywódca Bloc Quebecois Yves-Francois Blanchet oraz politycy z Quebecu – premier Francois Legault i burmistrz Montrealu Valerie Plante. Trudeau, Singh i May maszerowali też w paradzie w Vancouver w sierpniu. Wszyscy politycy podkreślają, że parady są sposobem demonstrowania solidarności z ruchami na rzecz praw człowieka i formą sprzeciwu wobec dyskryminacji, homofobii, mowy i czynów nienawiści wobec inności. Różnice polityczne nie mają wtedy żadnego znaczenia. Zdjęcia z montrealskich obchodów: Michał J. Miasek This slideshow requires JavaScript. This slideshow requires JavaScript. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

